EcoFlow Technology Japanは11月20日、ブラックフライデーに合わせた特別セールを開始した。

EcoFlow公式オンラインストアとAmazonのEcoFlow公式ストアで実施する。10月に発売した大容量ポータブル電源「DELTA 3000 Gen4」「DELTA 3800 Gen4」もセール対象となる。

開催期間はEcoFlow公式オンラインストアが12月11日まで、AmazonのEcoFlow公式ストアが12月7日まで。同社によると、最大割引率は59％。

EcoFlowがブラックフライデーセールを開催

今回のセールでは、バッテリー容量3,072Whの「DELTA 3000 Gen4」や3,763Whの「DELTA 3800 Gen4」に加え、1,000Whクラスの「DELTA 3 Classic」、2,000Whクラスの「DELTA 3 Max」など、幅広い容量のポータブル電源をラインナップ。ソーラーパネルとのセット商品も割引対象となる。

AmazonのEcoFlow公式ストアにおける主な対象製品とセール価格は以下のとおり。

DELTA 3 Classic：109,700円→62,800円（43％オフ）

DELTA 3 Classic＋160W軽量両面ソーラーパネル：153,700円→77,900円（49％オフ）

DELTA 3 Max：209,980円→109,800円（48％オフ）

DELTA 3 Max＋220W軽量両面ソーラーパネル：279,280円→139,990円（50％オフ）

DELTA 3 Max Plus＋220W軽量両面ソーラーパネル：364,420円→175,800円（52％オフ）

DELTA 3000 Gen4＋400W軽量両面ソーラーパネル：429,500円→236,225円（45％オフ）

DELTA 3800 Gen4＋400W軽量両面ソーラーパネル：482,300円→289,380円（40％オフ）

Amazonでは対象商品を合計6万円以上購入すると、プロモーションコード「BFPRBFPR」の入力で購入金額がさらに5％オフとなるクーポンも用意する。

セールの詳細は、EcoFlow公式キャンペーンページおよびAmazonのEcoFlow公式ストアで確認できる。