MOVAは2月9日、ロボット掃除機の新製品「P50 Pro Ultra」を発表した。吸引や水拭き、ゴミ収集を自動で行うオールインワンモデル。図書館レベルの静かさで駆動する静音モードも用意した。価格は129,000円で、ECサイトのほか家電量販店のエディオン店頭でも取り扱う。

図書館レベルの静かさで掃除できるロボット掃除機「P50 Pro Ultra」

スマート家電ブランドMOVAの高性能ロボット掃除機。吸引・水拭き・モップ洗浄・乾燥・ゴミ収集までを自動でこなす。子育て世帯や共働き世帯など、家事に割く時間を少しでも抑えたい家庭をメインターゲットに据える。

吸引力は最大19,000Paと業界トップクラス。伸縮するモップを備え、壁際までしっかり水拭きできるようにした。操作は専用アプリや音声アシスタント（Alexa、Google、Siri）から行え、外出先からも遠隔操作が可能。吸引時59dBに抑える静音モードを備え、図書館レベルの低騒音で掃除できる。

ダストボックスに収集したごみは、約2カ月半ゴミ捨てが不要。 モップは75度の高温洗浄と45度の温風乾燥に対応し、雑菌やニオイの発生を抑える。

掃除機本体のサイズは350×350×103.8mm、ベースステーションのサイズは420×458×470mm。