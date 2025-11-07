家事の代表的な仕事である「掃除」を代わりに行うロボット掃除機。多くのメーカーがさまざまな製品を発売しており、ニーズに合わせたロボット掃除機を選べるようになりました。最近では、吸引だけでなく水拭き掃除もできる製品が増えていますが、種類が豊富で、どれを選べばよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

今回は、テックカンパニー「Narwal Japan（ナーワル ジャパン）」から新発売のロボット掃除機「Narwal Flow（ナーワル フロウ）」をお借りし、気になる性能について、さまざまな角度から試してみました。

Narwal Flow（ナーワル フロウ）

Narwal Flowの優れたポイント

レビュー前に、まずはNarwal Flowの注目ポイントについて紹介しましょう。

●汚れを逃さない「水拭き機能」が充実

“線”ではなく“面”で掃除するクローラー形状のモップを搭載。モップは伸縮して壁際5mmまで接近し、汚れを逃しません。 ●パワフルな清掃

最大45℃のリアルタイム温水清浄と12Nの強力な圧力で、パワフルな清掃を実現します。 ●2つのRBG カメラとAIを搭載

障害物を賢く判断し、最適なアクションを実行。 ●汚れ検知Dirtsense™

乾いたゴミや液体物など、対象物に合わせて清掃方法を自動でプランニングします。 ●22,000Paの強力吸引とカーペットブースト機能

カーペットの繊維の奥に入り込んだ奥のゴミも逃しません。 ●絡みにくいブラシ

髪の毛の絡みなどが最小限に。お手入れの手間を軽減します。 ●埋め込み型LiDAR（※）で、超薄型ボディを実現

厚さわずか95ｍｍの薄型ボディ。家具の下にも入り込んで、ホコリを逃しません。

※LiDAR（ライダー）：Light Detection And Rangingの略。レーザーを使用して周囲の環境をスキャンし、距離や形を認識する。 ●独自のゴミ圧縮技術

独自のゴミ圧縮技術により、120日以上ゴミ捨て不要。

これらの機能が実際にはどのように効果を発揮するのか、使用感や性能を詳しくレビューしていきます。

「Narwal Flow（ナーワル フロウ）」レビュー

箱を開けて取り出してみると、中身はとてもシンプルです。組み立てる必要がほとんどなく、サイドブラシを取り付けるだけでOK。電源コードをベースステーションに接続し、充電すれば準備完了です。

Narwal Flowは、白とシルバーを基調とした、丸みを帯びた柔らかなデザインが特徴。部屋のインテリアにすっと馴染み、清潔感を保ちながら圧迫感を与えません。

多機能ベースステーション

オールインワンのベースステーションには、清水タンク、汚水タンク、ダストパックがすっきりと格納されています。

独自のゴミ圧縮技術により、ダストバック容量で約120日分のゴミをためておけるため、掃除のたびに捨てる必要はありません。さらに、ダストバックを引き出すと自動でフラップが閉じる構造になっており、ダストボックス内のゴミ臭や微細なホコリが外に漏れ出すのを防ぎます。

ダストバック

本体のロボット掃除機は、ゴミを吸引できるメインブラシ、水拭きをするためのモップ、回転してゴミをかき集め、隅まで掃除できるサイドブラシで構成されています。

モップにはクローラーモップを搭載。”線”ではなく“面”で掃除できるのが特徴です。床に触れる部分が広いため、広範囲を12Nの強力圧力で効率よくパワフルに掃除します。さらに、最大45℃のリアルタイム温水洗浄により、頑固な汚れも落とすことが可能です。

ローラーモップを外すと見える16個のノズル

汚れを落とすスクレーパー

16個の角度付きノズルからは、均等にキレイな水が噴射されます。モップに付着した汚れは、ロボット掃除機本体に搭載されたスクレーパーがモップに密着して除去するため、常に清潔な状態で水拭きを続けられます。また、撹拌機能を内蔵しており、汚れた水は清掃中に分別・保管されることで、残留物や嫌なニオイの発生を抑えてくれます。

壁際や角までくまなく掃除。大きいゴミも小さいゴミもしっかり取り除く

清掃を始める前に、無料の専用アプリ「Narwal Freo」をインストールしましょう。指示通りに設定を行い、マップを作成します。ロボット掃除機が部屋をまわり、マップ作成は数分で完了しました。完成したマップは正確で、自動で表示されたソファやテーブルの位置まで合っています。

微細な砂、大きめなペット用のトイレ砂、髪の毛などを使い、吸引テストを行いました。液体については、20cm四方で少し多めにたらしておきました。掃除モードは、部屋の環境や汚れの程度に応じて掃除方法を調整する「Freo」モードに設定。掃除＆水拭きを同時に行うことができます。

驚いたのは、音が静かなこと。吸引力のあるロボット掃除機は音がうるさくなりがちですが、Narwal Flowはスーッと移動しながら、どんどんゴミを吸い取っています。壁際まで近寄り、右非対称の形状をした可動式サイドブラシは、隅までゴミをかき取ります。大量の微細な砂や、大きいトイレ砂まで、弾き飛ばすことなく、しっかり吸い込んでいました。

▼動画はこちら。壁際や角までしっかり掃除していることが分かります！

▼テーブルを掃除する様子はこちら（途中のドンドンという音は、隣の家のリフォームによるものです）

クローラー型モップと温水で、汚れを残さず拭き取る

水拭きは、汚れを広げない独自の汚れ検知機能Dirtsense™を採用。汚れを検知し、スマートに掃除します。

クローラーモップは“面”で広い範囲を一気に掃除できるのがポイントです。さらに12Nの圧力と45℃の温水で床汚れをしっかり拭き取り、よくある筋状の汚れを残しません。

一般的な筒状のモップも清掃能力は高いのですが、クローラーモップはさらに上回っている印象です。広い範囲にたらした醤油も、筋状に残ることがなく、一度通過するだけでキレイに拭き取っていました。

▼動画はこちら。一度の清掃で、醤油をキレイに拭き取ってくれました！

また、掃除中は常に最大約45℃の温水によるモップ洗浄を行い、モップを常に清潔な状態に保ちます。掃除終了後にキッチンペーパーを使って汚れていた場所をこすってみたところ、キッチンペーパーに汚れはつかず、濡れることもありませんでした。

障害物は賢いAIでスムーズに判定。カーペットブースト機能で奥のゴミも逃さない

Narwal Flow は賢いAIが搭載されています。今回7mm程度の薄いカーペットを敷いてみたところ、きちんと認識し、モップをこすらずに吸引力を大幅アップさせる「カーペットブースト」モードに切り替わりました。さまざまな角度から念入りに掃除し、ゴミをパワフルに吸い取ります。大きなゴミも弾き飛ばすことがなく、どんどん吸い取っていました。

▼カーペットブースト機能の様子はこちら

障害物は、なんと200種類も識別できます。AIで識別後、障害物からの距離を自動で調整。椅子やテーブルの脚などはギリギリまで接近、赤ちゃんやペットなどがいる場合は、近付きすぎず、ロボットとの距離を確保して掃除します。スリッパや細いコードは、必要に応じてサイドブラシを停止し、ギリギリまで近付いて掃除をします。

実際にスリッパを置いてみたところ、ピタッとサイドブラシが止まり、スリッパを動かさずに周囲をキレイにしていました。これなら、事前の片付けは最小限で済みそうですね。

▼障害物を避ける様子はこちら

Narwal Flow は約4cmの段差を乗り越えられます。我が家のテーブルは真ん中に3.5cmほどの段差があるのですが、登って掃除してくれました。

※単層段差の場合は最大3cmまで対応可能、二層段差の場合は最大4cmまで対応可能。

厚さ95mmの薄型ボディは、埋め込み型LiDARの搭載によって実現。キッチンラックの下など、従来のロボット掃除機が入れなかった低いスペースにも難なく入り込み、奥まで掃除して出てきました。

▼動画はこちら。低い場所も難なく入って掃除しています

家具の下はホコリがたまりやすく、掃除はかがんで行う必要があるため、手間のかかる作業になりがちです。しかし、薄型のNarwal Flowならスムーズに入り込んで清掃できるため、掃除がグンとラクになりました。

髪の毛が絡まりづらいブラシでお手入れほぼゼロ！ モップは自動で洗浄・乾燥し、いつでも清潔

掃除終了後、ロボット掃除機がベースステーションに戻ると、本体のゴミがダストバッグに吸引されます。2.5Lと一般的なサイズのダストバッグですが、独自のゴミ圧縮技術により、約120日分のゴミをためておくことができます。吸引時の音もしますが、それほど大きいわけではありません。

ダストバッグは交換も簡単

掃除後のブラシをチェックしましたが、髪の毛などゴミがまったく絡まっていませんでした。これなら、掃除後にブラシに絡まった髪の毛を手で除く、といった手間もありません。

そして、お手入れで気になるのはモップの洗浄です。水を使うため、洗浄と乾燥が甘いと雑菌が繁殖してニオイの原因にもなります。。Narwal Flowは、AIによる可変温水モップ洗浄を行います。汚れの成分に応じて水温を45～60℃の範囲で自動調整し、仕上げには80℃の熱水で洗浄します。そのまま乾燥まで行うので、清潔な状態で次回も使用できます。

「Narwal Flow」なら、手間いらずで家じゅうピカピカ清潔に

「掃除の手間から解放されたい」という方には、このNarwal Flowが強い味方になるはずです。特に水拭きの仕上がりは圧倒的。サラサラの床で過ごしたい方は、ぜひ体験していただきたいロボット掃除機です。

さらに、ナーワル ジャパンは、2025年10月16日～12月15日の間、早割キャンペーンを実施！期間中は「Narwal Flow」が参考価格199,800（税込）のところ、179,800円（税込）に。

Narwal Flowが気になる方は、ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。

