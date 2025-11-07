家事の代表的な仕事である「掃除」を代わりに行うロボット掃除機。多くのメーカーがさまざまな製品を発売しており、ニーズに合わせたロボット掃除機を選べるようになりました。最近では、吸引だけでなく水拭き掃除もできる製品が増えていますが、種類が豊富で、どれを選べばよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

今回は、テックカンパニー「Narwal Japan（ナーワル ジャパン）」から新発売のロボット掃除機「Narwal Flow（ナーワル フロウ）」をお借りし、気になる性能について、さまざまな角度から試してみました。

  • Narwal Flow（ナーワル フロウ）

    Narwal Flow（ナーワル フロウ）

＼2025年12月15日まで！早割キャンペーン／
Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

Narwal Flowの優れたポイント

レビュー前に、まずはNarwal Flowの注目ポイントについて紹介しましょう。

●汚れを逃さない「水拭き機能」が充実
“線”ではなく“面”で掃除するクローラー形状のモップを搭載。モップは伸縮して壁際5mmまで接近し、汚れを逃しません。

●パワフルな清掃
最大45℃のリアルタイム温水清浄と12Nの強力な圧力で、パワフルな清掃を実現します。

●2つのRBG カメラとAIを搭載
障害物を賢く判断し、最適なアクションを実行。

●汚れ検知Dirtsense™
乾いたゴミや液体物など、対象物に合わせて清掃方法を自動でプランニングします。

●22,000Paの強力吸引とカーペットブースト機能
カーペットの繊維の奥に入り込んだ奥のゴミも逃しません。

●絡みにくいブラシ
髪の毛の絡みなどが最小限に。お手入れの手間を軽減します。

●埋め込み型LiDAR（※）で、超薄型ボディを実現
厚さわずか95ｍｍの薄型ボディ。家具の下にも入り込んで、ホコリを逃しません。
※LiDAR（ライダー）：Light Detection And Rangingの略。レーザーを使用して周囲の環境をスキャンし、距離や形を認識する。

●独自のゴミ圧縮技術
独自のゴミ圧縮技術により、120日以上ゴミ捨て不要。

これらの機能が実際にはどのように効果を発揮するのか、使用感や性能を詳しくレビューしていきます。

 

「Narwal Flow（ナーワル フロウ）」レビュー

  • ベースステーション、ロボット本体、取扱説明書、電源コード、サイドブラシが同梱

    ベースステーション、ロボット本体、取扱説明書、電源コード、サイドブラシが同梱

  • 消耗品も入っている。ダストバッグ、フィルター、ロボット掃除機用自動洗浄液、フィルターなど

    消耗品も入っている。ダストバッグ、フィルター、ロボット掃除機用自動洗浄液、フィルターなど

箱を開けて取り出してみると、中身はとてもシンプルです。組み立てる必要がほとんどなく、サイドブラシを取り付けるだけでOK。電源コードをベースステーションに接続し、充電すれば準備完了です。

Narwal Flowは、白とシルバーを基調とした、丸みを帯びた柔らかなデザインが特徴。部屋のインテリアにすっと馴染み、清潔感を保ちながら圧迫感を与えません。

  • 多機能ベースステーション

    多機能ベースステーション

  • ベースステーションの奥は取り外可能で、掃除も楽々

    ベースステーションの奥は取り外可能で、掃除も楽々

オールインワンのベースステーションには、清水タンク、汚水タンク、ダストパックがすっきりと格納されています。

  • ベースステーションのフタを開けた様子。右が清水タンク、左が汚水タンクとなっている。色分けされていて分かりやすい

    ベースステーションのフタを開けた様子。右が清水タンク、左が汚水タンクとなっている。色分けされていて分かりやすい

独自のゴミ圧縮技術により、ダストバック容量で約120日分のゴミをためておけるため、掃除のたびに捨てる必要はありません。さらに、ダストバックを引き出すと自動でフラップが閉じる構造になっており、ダストボックス内のゴミ臭や微細なホコリが外に漏れ出すのを防ぎます。

  • ダストバック

    ダストバック

  • 本体のロボット掃除機。埋め込み型LiDARでフラットなデザイン

    本体のロボット掃除機。埋め込み型LiDARでフラットなデザイン

本体のロボット掃除機は、ゴミを吸引できるメインブラシ、水拭きをするためのモップ、回転してゴミをかき集め、隅まで掃除できるサイドブラシで構成されています。

モップにはクローラーモップを搭載。”線”ではなく“面”で掃除できるのが特徴です。床に触れる部分が広いため、広範囲を12Nの強力圧力で効率よくパワフルに掃除します。さらに、最大45℃のリアルタイム温水洗浄により、頑固な汚れも落とすことが可能です。

  • ロボット掃除機の裏側（ブラシ未着用の状態）。“面”で掃除する、幅が広いクローラー形状のモップが特徴

    ロボット掃除機の裏側（ブラシ未着用の状態）。“面”で掃除する、幅が広いクローラー形状のモップが特徴

  • ロボット掃除機本体のダストボックスは、フィルターを取り外して簡単にお手入れ可能

    ロボット掃除機本体のダストボックスは、フィルターを取り外して簡単にお手入れ可能

  • ローラーモップを外すと見える16個のノズル

    ローラーモップを外すと見える16個のノズル

  • 汚れを落とすスクレーパー

    汚れを落とすスクレーパー

16個の角度付きノズルからは、均等にキレイな水が噴射されます。モップに付着した汚れは、ロボット掃除機本体に搭載されたスクレーパーがモップに密着して除去するため、常に清潔な状態で水拭きを続けられます。また、撹拌機能を内蔵しており、汚れた水は清掃中に分別・保管されることで、残留物や嫌なニオイの発生を抑えてくれます。

＼2025年12月15日まで！早割キャンペーン／
Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

壁際や角までくまなく掃除。大きいゴミも小さいゴミもしっかり取り除く

清掃を始める前に、無料の専用アプリ「Narwal Freo」をインストールしましょう。指示通りに設定を行い、マップを作成します。ロボット掃除機が部屋をまわり、マップ作成は数分で完了しました。完成したマップは正確で、自動で表示されたソファやテーブルの位置まで合っています。

  • アプリをインストールし、簡単な質問に答える

    アプリをインストールし、簡単な質問に答える

  • インストールが完了したら、ロボット掃除機が部屋をまわりながらマップを作成

    インストールが完了したら、ロボット掃除機が部屋をまわりながらマップを作成

  • 完成したマップはこちら。テーブルの向きが違っていましたが、これはあとで簡単に変更できました

    完成したマップはこちら。テーブルの向きが違っていましたが、これはあとで簡単に変更できました

微細な砂、大きめなペット用のトイレ砂、髪の毛などを使い、吸引テストを行いました。液体については、20cm四方で少し多めにたらしておきました。掃除モードは、部屋の環境や汚れの程度に応じて掃除方法を調整する「Freo」モードに設定。掃除＆水拭きを同時に行うことができます。

  • Freoモードにしておくと、賢いAIが状況に合わせて自動清掃をしてくれます。設定でカスタムも可能です

    Freoモードにしておくと、賢いAIが状況に合わせて自動清掃をしてくれます。設定でカスタムも可能です

驚いたのは、音が静かなこと。吸引力のあるロボット掃除機は音がうるさくなりがちですが、Narwal Flowはスーッと移動しながら、どんどんゴミを吸い取っています。壁際まで近寄り、右非対称の形状をした可動式サイドブラシは、隅までゴミをかき取ります。大量の微細な砂や、大きいトイレ砂まで、弾き飛ばすことなく、しっかり吸い込んでいました。

  • 一度の走行でこんなにゴミを吸い取ってくれました！ さらに数回清掃を繰り返すことで、より効果的にゴミを取り除くことができます

    一度の走行でこんなにゴミを吸い取ってくれました！ さらに数回清掃を繰り返すことで、より効果的にゴミを取り除くことができます

  • 細い脚のテーブルもきちんと認識して、ぶつからずに丁寧に掃除してくれました

    細い脚のテーブルもきちんと認識して、ぶつからずに丁寧に掃除してくれました

▼動画はこちら。壁際や角までしっかり掃除していることが分かります！
▼テーブルを掃除する様子はこちら（途中のドンドンという音は、隣の家のリフォームによるものです）
＼2025年12月15日まで！早割キャンペーン／
Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

クローラー型モップと温水で、汚れを残さず拭き取る

水拭きは、汚れを広げない独自の汚れ検知機能Dirtsense™を採用。汚れを検知し、スマートに掃除します。

クローラーモップは“面”で広い範囲を一気に掃除できるのがポイントです。さらに12Nの圧力と45℃の温水で床汚れをしっかり拭き取り、よくある筋状の汚れを残しません。

一般的な筒状のモップも清掃能力は高いのですが、クローラーモップはさらに上回っている印象です。広い範囲にたらした醤油も、筋状に残ることがなく、一度通過するだけでキレイに拭き取っていました。

▼動画はこちら。一度の清掃で、醤油をキレイに拭き取ってくれました！
  • 水拭き後の床の温度をサーモグラフィーカメラを使用して確認したところ、温水できちんと汚れを落としていることが分かりました。これなら、ベタついた汚れなどもしっかり拭き取ってくれそうです

    水拭き後の床の温度をサーモグラフィーカメラを使用して確認したところ、温水できちんと汚れを落としていることが分かりました。これなら、ベタついた汚れなどもしっかり拭き取ってくれそうです

また、掃除中は常に最大約45℃の温水によるモップ洗浄を行い、モップを常に清潔な状態に保ちます。掃除終了後にキッチンペーパーを使って汚れていた場所をこすってみたところ、キッチンペーパーに汚れはつかず、濡れることもありませんでした。

  • 掃除後の床をキッチンペーパーでこすってみましたが、汚れたり、濡れたりすることはなく、キレイなままでした！

    掃除後の床をキッチンペーパーでこすってみましたが、汚れたり、濡れたりすることはなく、キレイなままでした！

＼2025年12月15日まで！早割キャンペーン／
Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

障害物は賢いAIでスムーズに判定。カーペットブースト機能で奥のゴミも逃さない

Narwal Flow は賢いAIが搭載されています。今回7mm程度の薄いカーペットを敷いてみたところ、きちんと認識し、モップをこすらずに吸引力を大幅アップさせる「カーペットブースト」モードに切り替わりました。さまざまな角度から念入りに掃除し、ゴミをパワフルに吸い取ります。大きなゴミも弾き飛ばすことがなく、どんどん吸い取っていました。

▼カーペットブースト機能の様子はこちら

障害物は、なんと200種類も識別できます。AIで識別後、障害物からの距離を自動で調整。椅子やテーブルの脚などはギリギリまで接近、赤ちゃんやペットなどがいる場合は、近付きすぎず、ロボットとの距離を確保して掃除します。スリッパや細いコードは、必要に応じてサイドブラシを停止し、ギリギリまで近付いて掃除をします。

実際にスリッパを置いてみたところ、ピタッとサイドブラシが止まり、スリッパを動かさずに周囲をキレイにしていました。これなら、事前の片付けは最小限で済みそうですね。

▼障害物を避ける様子はこちら

Narwal Flow は約4cmの段差を乗り越えられます。我が家のテーブルは真ん中に3.5cmほどの段差があるのですが、登って掃除してくれました。

※単層段差の場合は最大3cmまで対応可能、二層段差の場合は最大4cmまで対応可能。

厚さ95mmの薄型ボディは、埋め込み型LiDARの搭載によって実現。キッチンラックの下など、従来のロボット掃除機が入れなかった低いスペースにも難なく入り込み、奥まで掃除して出てきました。

▼動画はこちら。低い場所も難なく入って掃除しています

家具の下はホコリがたまりやすく、掃除はかがんで行う必要があるため、手間のかかる作業になりがちです。しかし、薄型のNarwal Flowならスムーズに入り込んで清掃できるため、掃除がグンとラクになりました。

＼2025年12月15日まで！早割キャンペーン／
Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

髪の毛が絡まりづらいブラシでお手入れほぼゼロ！　モップは自動で洗浄・乾燥し、いつでも清潔

掃除終了後、ロボット掃除機がベースステーションに戻ると、本体のゴミがダストバッグに吸引されます。2.5Lと一般的なサイズのダストバッグですが、独自のゴミ圧縮技術により、約120日分のゴミをためておくことができます。吸引時の音もしますが、それほど大きいわけではありません。

  • ダストバッグは交換も簡単

    ダストバッグは交換も簡単

掃除後のブラシをチェックしましたが、髪の毛などゴミがまったく絡まっていませんでした。これなら、掃除後にブラシに絡まった髪の毛を手で除く、といった手間もありません。

  • ロボット掃除機本体のブラシには髪の毛がまったく絡まっていませんでした！

    ロボット掃除機本体のブラシには髪の毛がまったく絡まっていませんでした！

そして、お手入れで気になるのはモップの洗浄です。水を使うため、洗浄と乾燥が甘いと雑菌が繁殖してニオイの原因にもなります。。Narwal Flowは、AIによる可変温水モップ洗浄を行います。汚れの成分に応じて水温を45～60℃の範囲で自動調整し、仕上げには80℃の熱水で洗浄します。そのまま乾燥まで行うので、清潔な状態で次回も使用できます。

  • 使用後のモップもキレイな状態。外せるので、手洗いも可能です。（自動洗浄なので、ふだんは外す必要はありません）

    使用後のモップもキレイな状態。外せるので、手洗いも可能です。（自動洗浄なので、ふだんは外す必要はありません）

 

「Narwal Flow」なら、手間いらずで家じゅうピカピカ清潔に

「掃除の手間から解放されたい」という方には、このNarwal Flowが強い味方になるはずです。特に水拭きの仕上がりは圧倒的。サラサラの床で過ごしたい方は、ぜひ体験していただきたいロボット掃除機です。

さらに、ナーワル ジャパンは、2025年10月16日～12月15日の間、早割キャンペーンを実施！期間中は「Narwal Flow」が参考価格199,800（税込）のところ、179,800円（税込）に。

Narwal Flowが気になる方は、ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。

Narwal Flowの詳細・購入はこちら！

 

ナーワルジャパンでは、ほかにも多様な製品を発売中！

「Narwal Flow」以外にも、ナーワルジャパンでは多種多様な製品が発売中です。お部屋や環境に合わせて、最適な一台を選んでみてはいかがでしょうか。

ロボット掃除機「Flow Performance（フロウ　パフォーマンス）」

今回レビューしたロボット掃除機「Narwal Flow」は、「Flow Performance」バージョンがあります（オンライン販売限定）。こちらは最大吸引力が20,000Pa、物体検知は150種類以上、圧力は10Nと、「Narwal Flow」と同程度の性能を備えつつ、価格を抑えたモデルです。

さらに、2025年10月16日～12月15日まで開催の早割キャンペーンで、「Flow Performance」がお得に！　参考価格189,800（税込）のところ、期間中は、169,800円（税込）で購入可能です。

Flow Performanceの詳細・購入はこちら！

 

吸引・水拭きを両立「Narwal Freo S（ナーワル　フレオエス）」

8,000Paの強力吸引で、細かいゴミを残さずキャッチ。床汚れもひと拭きでキレイする8Nの力強いモップで、頑固な汚れも逃しません。

Narwal Freo Sの詳細・購入はこちら！

 

水拭き機能を搭載したスティック型掃除機「Narwal S30（ナーワル エスサンジュウ）」

20,000Paと、圧倒的な吸引力を実現。80℃の高温自己洗浄と乾燥で、メンテナンスも楽々。高温洗浄で、ゴミから液体物まで、あらゆる汚れをすっきりと落とします。

Narwal S30の詳細・購入はこちら！

[PR]提供：Narwal Japan