台湾・台北市で開催される世界最大のPC・IT総合見本市COMPUTEX TAIPEI。今年の「COMPUTEX TAIPEI 2026」の会期は、2026年6月2日～6月5日。Intel、AMD、NVIDIAら半導体大手によるCPU、GPUをはじめとした製品の最新情報のほか、台湾を代表するASUS、GIGABYTE、MSIなどPC・デジタル関連メーカーの情報を中心に現地からレポートをお届けする。
ASUS「ROG Zephyrus G14」レビュー。薄型アルミボディにPanther Lake搭載の有機ELノートPC
知って納得、ケータイ業界の"なぜ" 第221回 「6G」の足音が聞こえ始めた今、国内携帯各社が「ミリ波」に力を入れ始めたのはなぜか
Microsoft、NVIDIA、Armが「PC新時代」予告、NVIDIA製プロセッサ「N1X」発表か
ASUS「ExpertBook Ultra」レビュー。Panther Lake搭載で19時間駆動のビジネス向け最上位ノートPC
今週の秋葉原情報 - CrosshairとTaichiに純白のX870Eマザー、HAVNから斜めファンのミドルタワーも
最新テクノロジから、パソコン本体や周辺機器、ソフトウェア、プログラミングまで、パソコンに関連するさまざまな情報を発信。