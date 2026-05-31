COMPUTEX TAIPEI 2026

台湾・台北市で開催される世界最大のPC・IT総合見本市COMPUTEX TAIPEI。今年の「COMPUTEX TAIPEI 2026」の会期は、2026年6月2日～6月5日。Intel、AMD、NVIDIAら半導体大手によるCPU、GPUをはじめとした製品の最新情報のほか、台湾を代表するASUS、GIGABYTE、MSIなどPC・デジタル関連メーカーの情報を中心に現地からレポートをお届けする。