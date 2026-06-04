MSIブースでは、人気アニメ/コミック『葬送のフリーレン』とコラボした製品をチェック。グラフィックスカード、キーボード、マウス、マウスパッドなどの「Frieren Edition」で、フリーレンとヒンメルを中心としたイラストが楽しめる製品となっている。すでに台湾では発売されているのだが、残念ながら日本での発売予定はない。

グラフィックスカード「GeForce RTX 5070 Ti 16G Frieren Edition OC」は、バックプレートに大きくイラストが描かれている。ユニークなのは、温度で色が変わる特殊なインクが使われていることで、温度が高くなると、ヒンメルの台詞が浮かび上がってくるという。ファンの排気口が魔法陣っぽいのも面白い。

そして製品パッケージも凝っている。フリーレンのあのカバンをイメージしたデザインになっており、実際に旅に持って行きたくなりそうだ。見た目よりたくさん入る……ということは無さそうだが、グラフィックスカードに加え、特典としてオリジナルデザインのブランケットが同梱されているそうだ。

キーボード「Forge TKL Wireless Frieren Edition」は、テンキーレスのコンパクトなモデル。フリーレンのイラストを中央に配し、その周囲には印象的なアイテムも描かれてる。マウス「Versa Wireless Frieren Edition」は、ほかとは違って、コミックのような線画が描かれ、落ち着いた印象。

マウスパッド「Agility GD20 Frieren Edition」には、勇者パーティーと新パーティーが勢揃い。フリーレンが好きな「花畑を出す魔法」を使ったのか、綺麗な花畑のシーンが描かれている。

これらの製品は、前述のように、日本での発売予定はないのだが、同社の日本法人には、発表後、販売に関する問い合わせが多数寄せられたとのこと。もしこれが発売されたら、今まで自作PCを知らなかった新しい層が、興味を持ってくれるきっかけになるかもしれない。ぜひ日本でも売り出してもらい、「買っちゃった」をやらせて欲しい。