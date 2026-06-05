開幕前日レポートでお伝えしたように、SilverStoneは今回、ホール2のそばに独自に展示会場を設けている。弊誌の読者が一番気になるのは、やはり「レトロPC風ケースの新作はあるのか?」ということだろうが、その答えがこちら。会場の中で見ることができたのは、第3弾モデル「FLP03」である。

記憶力の良い方は「あれ? これは前作のFLP02では?」と思うかもしれない。たしかに、ぱっと見だと違いが分かりにくいが、FLP02がSSI-CEBまで対応していたのに対し、このFLP03はmicroATX用となる。同シリーズでは初のmicroATXケースということで、ユーザーが多い日本では、待っていた人もいるかもしれない。発売は7月の予定。

大きな特徴である5インチベイは、FLP03でも3ベイをキープ。ただ、"FLP"というシリーズ名の由来になっているフロッピーディスクドライブを模したデザインは、1ベイのみ搭載されている。その下にある操作パネルは全く同じで ファンをフル回転にするターボボタン、誤操作防止用の電源ロック機能などを備える。

また、FLP03では、フロントパネルが18cmファンに対応。フロントの付属ファンが、12cm×2個から18cm×1個に変更になったのは嬉しいところだ。

そのほか、I/Oポートは、上面に変更。新たに2つのファンクションボタン(F1/F2)が追加されており、マザーボード側のピンと接続することで、オーバークロックやライティングなどの操作に使えるそうだ。

さらに、FLP03とほぼ同様のブラックモデル「SETA X1M」も用意。こちらはカラーが変更されているほか、フロッピーディスクドライブ風のカバーや操作パネルなどは省略されている。レトロ感は不要だけど、便利な最新のmicroATXケースが欲しいという人は、こちらを選ぶと良さそうだ。

・COMPUTEX TAIPEI 2025 - SilverStoneがレトロPC風ケースの第2弾モデル「FLP02」を展示

https://news.mynavi.jp/article/20250520-3329259/

・COMPUTEX TAIPEI 2023 - SilverStone、9801風？ まるでフロッピー付きのレトロPC風ケース「SST-FLP01」

https://news.mynavi.jp/article/20230602-2694427/