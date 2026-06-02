GIGABYTEは、創業40周年を記念した「Infinity」シリーズを発表。マザーボード、グラフィックスカード、キーボード、マウスなど幅広く展開していくが、本記事では、まずマザーボードのハイエンドモデル「X870E Aorus Infinity Next」に注目したい。パッと見て気づくのは、ヒートシンクの形が普通とは全く違うことだ。

このヒートシンクはアルミ製で、内部の空洞が大きい複雑な形をしている。この3次元形状はジャイロイド(Gyroid)と呼ばれるもので、同社によれば、通常のヒートシンクに比べ、表面積を44%も増やすことができたとのこと(M.2ヒートシンク)。マザーボード用として初めて金属3Dプリンタを使うことで、これを実現している。

外から見えているヒートシンクは全てアルミ製だが、隠れているチップセットクーラーは銅製で、こちらも金属3Dプリンタ製。ベイパーチャンバーの微細な構造まで3Dプリンタで作られており、100W以上の冷却能力があるという。

チップセットクーラーのみ銅製だ

表面にはすごく細かいフィンが見える

また、この製品は電源回路も超強力。採用した「Quad OptiMOS」は、1チップで4フェーズを実装しており、合計ではなんと64フェーズも搭載。最大5,120Aの電流供給が可能だという。

発売時期や価格が気になるところだが、どちらも未定とのこと。金属3Dプリンタを活用するという特殊な製品のため、おそらくとんでもない値段になるのでは……と思うが、これが欲しいハイエンドユーザーは今から貯金を開始しておこう。