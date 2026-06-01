米NVIDIAは6月1日、台湾で始まるCOMPUTEX 2026に先駆けて基調講演を実施し、その中でWindows向けのArmベースSoC「RTX Spark」を発表した。FP4精度で1 PFlopsの性能を見込む。
最大構成では20コアのGrace CPUを搭載し、6144個のCUDAコアを組み合わせるモバイル製品向けチップ。最大128GBのメモリを共有し、CPUとGPU間を600GB/sのNVLink C2Cで接続して高速なデータ転送に対応。CUDAランタイムをサポートしてNVIDIA製品向けソフトウェアスタックへのサポートを実現しつつ、TensorRTやNVFP4に対応するうえ、Windows環境での利用を想定してゲームではレイトレーシングやDLSS、Reflex、G-SYNCモニターへの映像出力も行える。
This is the NVIDIA RTX Spark Superchip. A new beginning for personal computers.— NVIDIA RTX Spark (@NVIDIARTXSpark) June 1, 2026
Designed for creators, AI developers, and gamers, RTX Spark brings over 30 years of NVIDIA innovation to slim Windows laptops and small, ultra-efficient desktop PCs. pic.twitter.com/RmcamHTS4z