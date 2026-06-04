ASUSは、同社のゲーミングブランド「ROG」の20周年を記念した特別限定モデル「ROG Crosshair X870E Edition 20」を展示していた。Ryzen向けのフラグシップマザーボードで、デュアル6.67インチ湾曲AMOLED液晶ディスプレイを搭載するなど、スペックはとにかく豪華。冷却性能も拡張性能も非常に高い製品となっている。

これが「ROG Crosshair X870E Edition 20」。とにかく巨大な湾曲液晶ディスプレイが目立つ

24+2+2フェーズの電源回路を搭載し、全銅製のVRMヒートシンクを装備。専用のオールインワン水冷クーラー「ROG Ryujin 360 Edition 20」が付属しており、CPUとVRMを強力に冷却することができる。このクーラーは、Asetekの「EMMA Gen10 V3Rx」ポンプや、トリプルファンの40mm厚ラジエータを備えているとか。

そしてM.2スロットは、付属する2枚の拡張カード「ROG Hyper M.2」「ROG Q-DIMM.2」を利用することで、最大で9スロットまでサポート。マザーボード基板上の1スロットには、3DベイパーチャンバーのM.2ヒートシンクが用意されている。

20周年記念モデルはこのほか、湾曲AMOLED液晶ディスプレイを搭載するグラフィックスカードの「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」、80 PLUS Titanium電源の「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」なども用意。この電源は驚異の3,000W出力を実現しており(230V時のみ)、GeForce RTX 5090の4枚構成にも対応できるそうだ。

「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」。角のところに湾曲AMOLED液晶を搭載している