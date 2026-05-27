タグ・ホイヤーは、「タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル ソーラーグラフ」シリーズの新作を発表した。28mmケースの「プロフェッショナル100」と、40mmケースの「プロフェッショナル200」をラインアップする。

タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル100 ソーラーグラフ

アクアレーサー プロフェッショナル200 ソーラーグラフ

タグ・ホイヤーのダイバーズウォッチ「アクアレーサー」に、ソーラー技術と現代的なデザインを融合した。

28mmの「アクアレーサー プロフェッショナル100 ソーラーグラフ」は、ブラック、ディープブルー、マザーオブパールなど4種類のダイヤルを展開。ダイヤモンドインデックスやゴールドトーンのアクセントを採用し、ジュエリーライクな仕上がりとした。防水性能は100m。ステンレススティール製ケース。

自然光や人工光をエネルギーに変換するソーラーグラフムーブメント「TH51-00」を搭載。フル充電時には最大約8カ月駆動。約14時間でフル充電が可能となる。2026年6月発売。

40mmの「アクアレーサー プロフェッショナル200 ソーラーグラフ」は、現行モデルをベースにベゼルやケースを刷新。ライダータブ付きベゼルやシャープなケースラインを採用し、よりスポーティなデザインへアップデートした。

ステンレススティールモデルに加え、グレード2チタンやグレード5チタンを採用したモデルも展開。ブラックダイヤルにポーラーブルーを組み合わせた仕様や、ソフトグレーのダイヤルにローズゴールドアクセントを施したモデルなどを用意する。防水性能は200m。

搭載ムーブメントは「TH50-00」。自然光や人工光に10分間当てるだけで約40時間分の動力を蓄え、フル充電後は最大10か月もの自律性を実現する。2026年5月発売。

「アクアレーサー プロフェッショナル200 ソーラーグラフ」は、従来モデルよりケース全体のエッジが際立ち、かなりシャープな印象へ変化している。ベゼル表面のざらつき感も含め、より“ツールウォッチ感”を強めたデザインに仕上がった。

一方の「プロフェッショナル100 ソーラーグラフ」は、28mmケースにダイヤモンドインデックスを組み合わせることで、スポーツウォッチというよりジュエリーウォッチに近い雰囲気を強く打ち出している。特にブルーダイヤルモデルは、ポリッシュ仕上げのケースとブレスレットによって光の反射が際立ち、コンパクトながら華やかな存在感を放っている。

タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル100 ソーラーグラフ

タグ・ホイヤー アクアレーサー プロフェッショナル200 ソーラーグラフ