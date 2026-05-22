ロレックスというとスポーツモデルの人気に注目が集まりやすいが、エクスプローラーとサブマリーナーは、実用性を重視したロレックスの代表的なシリーズとして長年支持を集めてきた。

今回は155万円で揃ったエクスプローラーI、エクスプローラーII、サブマリーナーデイトの3本をセレクト。シンプルな3針、24時間針を備えた探検ウォッチ、武骨なダイバーズと、それぞれ異なる個性を持ちながら、日常使いにも対応する実用性を備えたモデルを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 224270 SS 自動巻 ランダム番

2023年に発表されたロレックスの新たな探検ウォッチ「エクスプローラー 224270」。伝統的な36mmに加え、待望の40mmケースで登場したモデルです。視認性を徹底的に追求したブラックダイヤルと、象徴的な3・6・9インデックスのデザインは健在。堅牢な3連オイスターブレスレットを組み合わせ、力強くも洗練された印象を与えます。約70時間のパワーリザーブを誇る自社製キャリバー3230を搭載し、その精度と信頼性は折り紙付き。あらゆるシーンで活躍する高い実用性を備えた、現代の冒険者に捧げる一本です。

ロレックス エクスプローラーI 224270 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。78本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,550,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 224270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

トレンドとニーズに応えて誕生した、40mm径の現行「エクスプローラーI」Ref.224270です。伝統的な36mmサイズよりも一回り大きく設計されたケースは腕元での存在感を高め、がっしりとした体格の方や、モダンなスポーツウォッチのサイズ感を好む方に最適です。 こちらは2024年5月日付の高年式な保証書が付属する個体です。さらに精度調整と外装仕上げが施されているため、初めての方でも気持ちよく快適にお使いいただけるクオリティが整っています。最新のロングパワーリザーブムーブメントによる高い実用性と、日常のあらゆるシーンに溶け込むデザインで、時計ライフをスタートさせてみませんか。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーⅡ 216570 SS 自動巻 ランダム番

エクスプローラーIIの誕生40周年を記念し、2011年から2021年まで生産された一本。初代モデル（Ref.1655）を彷彿とさせる、アイコン的なオレンジ色の24時間針が最大の特徴です。ケース径は先代の40mmから42mmへと大型化され、力強い存在感を放ちます。ムーブメントには耐磁・耐衝撃性に優れた自社製キャリバー3187を搭載。ブレスレットは堅牢な3連オイスター仕様です。ロレックスの探検家精神を現代に伝える、実用性とデザイン性を両立した人気モデルです。

ロレックス エクスプローラーⅡ 216570 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。78本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,550,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 216570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：42mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付20214年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

圧倒的なタフネスとプロツールとしての機能美を極めた「エクスプローラーII」、Ref.216570の黒文字盤です。42mmの堂々たるケースサイズに映えるオレンジ色の24時間針は、腕元にインパクトとアクティブな個性を添えてくれるデザインです。 こちらは2014年9月付の保証書が付属するランダム番の個体です。精度調整と外装仕上げがしっかりと完了しているため、初めて高級時計を手にされる方でも、その日から隅々までリフレッシュされた非常に良好な状態。引き締まったブラックダイヤルはどんな服装も引き締めてくれます。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サブマリーナーデイト 16610. SS 自動巻 N番

1989年から2010年まで製造された、ロレックス・ダイバーズのロングセラー「サブマリーナー デイト」。現行よりもシャープなケース形状や、アルミ製ベゼルが放つ独特の質感が人気です。3時位置にはサイクロップレンズ付きの日付表示を備え、日常使いでの実用性も抜群。内部には信頼性の高い名機「キャリバー3135」を搭載しています。機能美と堅牢性を兼ね備えた、ダイバーズウォッチの王道モデルです。

ロレックス サブマリーナーデイト 16610. SS 自動巻 N番

定番から個性派まで。78本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,550,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16610.

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 付属品なし

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1992年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスダイバーズの歴史的な名作であり、""5桁サブ""の愛称で今なお絶大な人気を誇る「サブマリーナーデイト」Ref.16610です。現行モデルよりもシャープなケースラインやアルミニウム製ベゼルは、道具としての武骨な美しさで大人の渋さを添えてくれます。

こちらは1992年頃に製造されたヴィンテージの個体です。箱や保証書がないですが、精度調整と外装仕上げ済みで、市場相場よりも抑えられた現実的なプライスで手に入るのも大きなメリット。実用重視でガンガン使い倒せる毎日の相棒として最適です。(コメ兵 鳥居 真)

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