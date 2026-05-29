ロレックスの中古市場には、現行モデルにはない個性を持つモデルも数多く存在する。特にデイトジャスト系の派生モデルや生産終了モデルは、現行コレクションとは異なる魅力から根強い人気を集めている。

今回は鮮やかなブルーダイヤルが目を引くサブマリーナーデイト、回転ベゼルを備えた異色のデイトジャスト「サンダーバード」、そしてロレックスの定番として長く愛されるデイトジャストの3本をセレクト。それぞれ異なる個性を持ちながら、今なお支持される理由を探る。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナーデイト 126613LB SSxYG 自動巻 ランダム番

2020年に登場したロレックスを代表するダイバーズ、サブマリーナーデイト。通称「青サブ」として絶大な人気を誇るモデルです。先代から1mm拡大された41mmケースは、より力強い存在感を放ちます。鮮やかなロイヤルブルーの文字盤とセラクロムベゼルに、豪華なイエローロレゾールの3連オイスターブレスレットを組み合わせた一本。約70時間のパワーリザーブを誇る自社製キャリバー3235を搭載し、実用性も大幅に向上。ラグジュアリーさとスポーティーさを高次元で融合させた、所有する喜びを感じさせてくれるタイムピースです。

ロレックス サブマリーナーデイト 126613LB SSxYG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。81本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,970,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 126613LB

素材 ケース：ステンレススチール ×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ロイヤルブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2022年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスダイバーズの中でもラグジュアリー感と爽やかさを放つ、通称「青サブ」ことサブマリーナーデイトの現行モデルRef.126613LBです。ブルーダイヤルと18Kイエローゴールドのコンビネーションは、確固たるステータスと大人の色気を運んでくれる存在感を持った名作です。

こちらは2022年1月付の高年式な保証書が付属する個体です。このゴールドとブルーが織りなす唯一無二の気品は、「王道の黒サブでは物足りない」というこだわりを持つ方や、週末のバカンスシーンを最高にエレガントに彩りたいアクティブな大人にこそ相応しい選択です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サンダーバード 16264･3 SSxWG 自動巻 K番

Ref.16264「サンダーバード」は、1956年に登場し、2004年に生産終了するまで、長く愛されていた定番モデルでした。その最大の特徴は、ドレスウォッチであるデイトジャストに、スポーツモデルの回転ベゼルを備えている点ではないでしょうか。今となっては中古市場でしか手に入らない、唯一無二のデザインが魅力です。中でもこちらは、堅牢性に優れていてスポーティな印象の3列オイスターブレスレットを備えています。

ロレックス サンダーバード 16264･3 SSxWG 自動巻 K番

定番から個性派まで。81本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,200,000円

アイテム名 ロレックス サンダーバード

通称 サンダーバード

型式 16264・3

素材 ケース：ステンレススチール×ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2001年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。K番(2001-2002年ごろ製造)。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして通な選択となるサンダーバード。最初の1本なら、迷わずこの黒文字盤を推します。どんな服にも合う万能選手ですから。こちらは2001年印の保証書が揃うK番個体で、今の現行品にはないこの年代特有の温かみがあります。入念な機能点検を経て、この年代特有の小ぶりな36mmケースの凝縮美や、カチカチと回るベゼルのギミックが極上のコンディションで維持されています。ヴィンテージの温かみと実用性を両立させたい方にこそ選んでほしい1本です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 116234 SSxWG 自動巻 D番

2005年頃に登場したロレックスの定番モデル「デイトジャスト」。素材にはステンレスとホワイトゴールドを使用し、腕元に高級感を添えるフルーテッドベゼルが特徴です。こちらはドレッシーな印象を与える5連仕様のジュビリーブレスを備えた一本。ムーブメントには長期間にわたり高い信頼性を誇った高精度なCal.3135を搭載。精悍なブラック文字盤にローマ数字インデックスを配したクラシカルな表情も魅力です。

ロレックス デイトジャスト 116234 SSxWG 自動巻 D番

定番から個性派まで。81本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,530,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116234

素材 ケース：ステンレススチール×ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：16.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

冠婚葬祭からビジネスまでこれ1本で完結する、汎用性に優れたデイトジャスト。最初の1本をお探しなら、この黒文字盤を迷わず推します。袖口から覗くジュビリーブレスと、光を反射する18Kホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルには、唯一無二の色気を感じますね。こちらは2005年頃製造で箱と保証書が揃う貴重な個体。オーバーホールと外装仕上げを完璧に済ませており「この年代ならではのクラシカルな美しさ」を堪能していただけます。時代に左右されない相棒として、おすすめしたい完成された名機です。(コメ兵 鳥居 真)

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