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アップルの新着記事一覧

2019年04月06日(土)

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iPad mini（第5世代）にiPad mini 4用ケースを装着した結果

04/06 06:00

2019年04月04日(木)

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3日連続のアップル新製品は新サービスを視野に？ - 松村太郎のApple深読み・先読み

04/04 16:58

2019年04月02日(火)

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小改良のiMac、Mac35周年の今年は大変身するか - 松村太郎のApple深読み・先読み

04/02 11:44

2019年03月31日(日)

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買った! 触った! 新しいiPad mini!

03/31 12:11

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Siriやワイヤレス充電に対応した新AirPodsの進化と今後 - 松村太郎のApple深読み・先読み

03/31 06:00

2019年03月29日(金)

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ベルキン、iPhoneとApple Watchを同時に充電できる充電ドック

03/29 19:24

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Mac Fan 5月号発売！　特集は「Apple春の新製品どれも欲しいぞ！」

03/29 08:00

2019年03月28日(木)

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iPad miniとAirが復活、ラインアップ拡充に見るアップルの狙い - 松村太郎のApple深読み・先読み

03/28 11:32

2019年03月27日(水)

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Appleのスペシャルイベント「Show Time」、異例づくしの内容で評価が割れたキーノート

03/27 18:03

2019年03月26日(火)

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Apple、定額制雑誌購読サービス「Apple News+」を発表

03/26 08:15

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「Apple TV+」発表、Netflixが先行する独自作品配信に本格参入

03/26 08:10

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Apple、クレジット決済サービス「Apple Card」を発表

03/26 07:42

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Appleがゲームのサブスクリプション「Apple Arcade」を発表、今秋より提供

03/26 05:44

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2分でわかるAppleスペシャルイベントまとめ、ゲーム・動画サービス盛りだくさん

03/26 05:18

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【速報】Appleの独自コンテンツを配信する「Apple TV＋」、今秋開始

03/26 04:38

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【速報】Apple、ゲームのサブスク「Apple Arcade」を今秋スタート

03/26 03:07

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【速報】Apple、毎日2%還元されるクレジットカード「Appleカード」を米国で提供

03/26 03:00

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【速報】Appleがニュースアプリ「Apple News+」、300の雑誌が読み放題

03/26 02:40

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Apple Storeがメンテ入り……しませんでした

03/26 01:03

2019年03月22日(金)

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3月25日のイベントでAppleは何を発表する？（後編） - 松村太郎のApple深読み・先読み

03/22 06:00

2019年03月21日(木)

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iPad miniレビュー - 小さなボディはそのままに、Apple Pencil対応など大きくパワーアップ!

03/21 20:00

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Apple、AirPods用のQi対応「ワイヤレス充電ケース」、3月末発売

03/21 01:59

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Apple、第2世代「AirPods」発表、ヘッドフォン専用H1チップ搭載

03/21 00:18

2019年03月20日(水)

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AppleがストアのメンテなしでiMac新製品、そんなことできたんかい

03/20 11:02

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iMac Retinaモデル一新の裏で12万円台のフルHD搭載iMacが継続販売

03/20 06:00

2019年03月19日(火)

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Apple、Retina搭載「iMac」をアップデート、最大2.4倍高速に

03/19 23:55

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ソフトバンク「iPad mini」は65,520円～、「iPad Air」は74,880円～

03/19 18:09

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iPadがまた増えた! 現行5モデルをざっくり比較

03/19 14:48

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Apple Storeに新「iPad mini」「iPad Air」の純正アクセサリ

03/19 12:00

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Apple、間もなく公開「iWork」のアップデートで待望の"縦書き"対応

03/19 03:07

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