元ネイビーシールズのベストセラー小説を豪華キャスト＆スタッフでApple Original Films化した『ウォリアー・キッド』が2026年11月25日より世界同時配信となる。発表にあわせて予告映像が公開となっている。

クリス・プラット主演のApple Original Films『ウォリアー・キッド』が11月25日より世界同時配信

『ウォリアー・キッド』は、元ネイビーシールズ（海軍特殊部隊）のジョッコ・ウィリンクによるベストセラー小説を原作に、自分に自信がなくいじめに苦しむ少年が、負傷した叔父との出会いを通して成長していく姿をドラマチックに描く。

同級生からのいじめに遭い、勉強も運動も、友達づくりさえもうまくいかず、「自分はすべてにおいて遅れている」と自信をなくしていた心優しい少年マーク（ジュード・ヒル）。そんな彼の悲惨なスクール生活は、数々の勲章に輝く海軍特殊部隊の隊員である叔父のジェイク（クリス・プラット）が、負傷した身体を療養するために夏休みを一緒に過ごそうと、マークと母サラ（リンダ・カーデリーニ）の家にやってきたことで一変する。同級生たちがどんどん成長していく中で自分だけが取り残された気持ちになり、落ち込んでいたマークを見たジェイクは、彼に自身の考案した特訓プログラムを授ける。「オペレーション・ウォリアー・キッド（小さな戦士作戦）」と名付けられたそのプログラムは、相手と格闘する技術を磨くためだけのものではなかった。そこで扱われていたのは、自らの内側を見つめ、弱さと向き合い、己の中に眠っている悪魔と対峙する方法とその乗り越え方だった。ジェイク自らがコーチとなってマークを導き、マークはハイスクールへの入学を控え、ひと夏をかけて叔父と共に"ウォリアー・キッド"への道を歩み始める――。

主演を務めるのは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）や「ジュラシック・ワールド」シリーズ（2015〜）などの超大作で人気を博し、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）では主人公マリオの声を演じるなど幅広いジャンルで活躍しているクリス・プラット。本作では幼い甥を時に導き、時に優しく見守る特殊部隊員の叔父を演じ、新境地を見せている。そのほか、ジュード・ヒル、リンダ・カーデリーニ、エイバ・トレス、マシュー・マコノヒーの長男であるリーヴァイ・マコノヒー、ダリエン・シルズ＝エヴァンズ、カール・マクダウェル、パーカー・ヤングら実力派キャストが出演。

メガホンをとるのは、映画『チャーリーズ・エンジェル』（2000）や『ターミネーター4』（2009）などのアクション大作だけでなく、『Black & White/ブラック＆ホワイト』（2012）や『ザ・ベビーシッター』（2017）などコメディ要素のある作品も得意とするヒットメーカーのマックG。叔父と甥の心の交流を緩急のある演出で温かく爽やかに描き出す。脚本はゲーム『コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3』や映画『ウィズアウト・リモース』（2021）、ドラマ『マーキュリー・セブン』（2020）のウィル・ステイプルズが担当。スカイダンスのデヴィッド・エリソンらが製作を担当しており、原作者のジョッコ・ウィリンクもプロデューサーを務める。

公開された予告映像は、ネイビーシールズの装備に身を包んだジェイクが危険な任務に挑むも、搭乗ヘリが墜落事故に見舞われるシーンから始まる。負傷したジェイクは療養のため、姉家族の家でひと夏を過ごすことになり、学校で容赦ないいじめに遭う気弱な甥マークの過酷な日常に直面する。「戦い方を教えて」と自らの弱さを打ち破るために必死ですがるマークの覚悟を受け止めたジェイクが課したのは、「まずは自分の価値を信じろ」という教えと、限界を打ち破るシールズ直伝の"地獄のブートキャンプ"だった。「生まれながらの戦士なんていない。戦士は鍛えて"なる"ものだ」。過酷な特訓を通して、弱虫だったマークの瞳に次第に"不屈の闘志"が宿っていく。最強の叔父と孤独な少年が共に過ごす時間の中で築き上げる熱い絆、そして「戦士の道」を歩み始めるマークの逞しい姿に、誰もが胸を熱くする必見の仕上がりとなっている。

画像・映像提供 Apple TV