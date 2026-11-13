Appleは11月16日から30日までの間、ポケットモンスターとコラボレーションした特別仕様の「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」を、全国の直営店「Apple Store」11店舗で発売する。Appleロゴの代わりに、りんごぐらしポケモンの「カジッチュ」があしらわれたデザインになっているのが大きな特徴。

1,000～250,000円の間で1円単位で金額を設定できるバリアブルタイプとなっており、数量限定のため一人最大3枚までの購入となる。購入者に3種類のiPhone用オリジナル壁紙がプレゼントされるほか、販売期間中には直営店でポケモン30周年を祝うさまざまな企画が開催される予定。

報道関係者向けに説明会が行われたので、ここではその詳細をお伝えする。

説明会に特別ゲストとして駆けつけたピカチュウとApple Gift Card Pokémon Special Edition

今年の8月にはコラボのヒントが出されていた!?

Appleが2008年にiPhone向けアプリストア「App Store」のサービスを開始してからすでに18年。その間、App Storeは175の国と地域、40以上の言語に対応し、配信されているアプリは200万以上、利用するデバイスの数は23億5000万台を超える規模にまで成長している。

個人から大手までさまざまなデベロッパーがApp Storeを通じてアプリを配信しているが、その中でもAppleと長い間ビジネスを続けているデベロッパーのひとつに株式会社ポケモンがある。ポケモン社は、現在App Storeを通じて13のアプリを配信中だ。

そのポケモン社にとって、今年はゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30周年にあたり、さまざまな特別企画を実施中。Appleとも30周年を記念した取り組みを行ってきた。

たとえば、今年の2月27日のPokémon Dayには、世界中のApp Storeをポケモンがジャック。Apple Booksでは「ポケモン30周年を祝おう」特集が公開された。さらに4月には、Apple Musicでポケモン公式プレイリストも公開された。

昨年9月にAppleのティム・クック氏（当時CEO、現会長）が来日した際にポケモン社を訪れてピカチュウと交流した姿が話題になったが、今年の8月にはポケモン社の石原恒和CEOとピカチュウがカリフォルニア州クパチーノのApple Parkを訪問。クック氏や現CEOジョン・ターナス氏と交流する姿がAppleのInstagram公式アカウント（@helloapple）に投稿されて再び話題を呼んだ。

実は、その際に投稿されたビデオに今回のコラボのヒントが隠されていたという。よく見ると、石原氏が『ポケモン GO』のGOスナップショットでティム・クック氏とジョン・ターナス氏を撮影する際にカジッチュを呼び出しているのが確認できる。

「カジッチュ」があしらわれた「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」

期間中にApple Store直営店へ立ち寄ると、いいことがあるかも!?

今回の「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」は、そのポケモン30周年の締めくくりとして両社で企画されたもの。前述のとおり11月16日から30日までの期間限定で、Apple Store直営店11店舗のみで発売される。数に限りがあるため、購入できるのは一人3枚まで。

購入すると、特典としてポケモン社のデザイナーが特別に描き下ろしたiPhone用オリジナル壁紙がプレゼントされる。壁紙はカジッチュのパターン柄、カジッチュを主役にしたアートワーク、ピカチュウなど他のポケモンとカジッチュが揃ったイラストの3種類。「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」記載のQRコードを読み取ると、壁紙のダウンロードサイトにアクセスできる。

なお、折りたたみモデルのiPhone Duo用のオリジナル壁紙も用意される。カジッチュのパターン柄1種類のみとなるが、アウターディスプレイ用とインナーディスプレイ用の両方の画像が提供される。

「Apple Gift Card Pokémon Special Edition」の発売期間中は直営店の店内もポケモン風の装いになり、ビデオウォールがある店舗は画面にポケモンの絵柄が出てくるそうだ。また、iPadのスクリーンセーバーなど、ポケモンの世界観が楽しめる仕掛けが用意されているとのこと。

さらに、営業時間中はApple Store直営店が『ポケモン GO』のポケストップとして登場。ハーブルアーモジュールが起動しており、周囲で見つかるリンゴをタップすると運がよければカジッチュに会えるかもしれないとのことなので、気になる人は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

ちなみに説明会では、特別ゲストとしてピカチュウも登場。愛らしい表情で報道関係者の撮影に応じていた。



カジッチュのパターン柄の壁紙はiPhone Duo用も用意されている

カジッチュがメインの壁紙

特別ゲストとして登場したピカチュウ