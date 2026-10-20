米Appleのワールドワイドマーケティング担当シニアバイスプレジデント、グレッグ・ジョズウィアック氏は10月19日（現地時間）、Xに「Can’t wait to pro and tell next week.」と投稿し、翌週の新製品発表を示唆した。「pro」を織り込んだ表現から、MacBook Proなどの登場が見込まれる。

一方、CNBCやThe Vergeなど複数の米メディアは、Appleから10月28日に米ロサンゼルスで開催するイベントの招待状が届いたと報じた。CNBCによると、招待状には、「Pro and tell.」と記されている。これは子供たちが学校でお気に入りの私物（おもちゃ、写真など）を見せながら、それについて説明する「show and tell」をもじった表現とみられる。

招待状では「Apple Experience in Los Angeles」と案内されており、10月13日に開催された「Welcome home.」イベントと同様、今回もメディア関係者にハンズオンの機会を提供するイベントになると見られている。The Vergeによると、開始時刻は米太平洋時間10月28日午前10時（日本時間10月29日午前2時）である。

登場が予想される製品の一つは、Apple初のタッチスクリーン搭載MacBook Proである。米Bloombergのマーク・ガーマン氏の報道によると、上位の14インチおよび16インチモデルが有機EL（OLED）ディスプレイを搭載し、タッチ操作に対応する見通しだ。iPhoneのDynamic Islandに似た機能も採用されるという。チップは現行モデルと同じM5 ProとM5 Maxを搭載するとしている。

タッチ対応が実現すれば、Macの操作方法をめぐる従来方針の転換となる。Appleはこれまで、Macのマルチタッチ操作ではトラックパッドを重視してきた。ソフトウェア担当のクレイグ・フェデリギ氏は2018年のWIREDのインタビューで、手を机などに置いて使うMacでは、腕を持ち上げて画面に触れる操作は疲労につながると説明していた。

当時との違いの一つは、アプリの共通化が進んだことである。Apple Silicon搭載Macでは、対応するiPhone／iPad用アプリを実行できる。こうしたアプリを指で直接操作できれば、モバイル端末とMacの操作の違いを小さくできる。タッチ対応Macが登場するなら、キーボードやトラックパッド、マウスを中心とした操作にタッチ操作をどう組み合わせ、利便性と腕への負担の軽減を両立するかが焦点となる。

このほか、標準のMacBook Pro 14インチモデルとiMacのM6への更新や、OLED画面を採用する新しいiPad miniの登場も予想されている。