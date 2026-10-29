Appleは米国時間10月28日、タンデムOLEDパネルを採用し、Macとして初めてメインディスプレイへのタッチ操作に対応した「PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Pro」を発表した。

14インチと16インチの2モデルを用意し、チップはM5 ProまたはM5 Maxを搭載する。日本では10月29日に予約受付を開始し、11月6日に発売する。価格はM5 Pro搭載の14インチモデルが499,800円（税込）からである。

タンデムOLEDを採用、ミニLED搭載モデルも併売

PROLED XDRは、2つの自発光ピクセル層によるタンデムOLED構造を採用する。ピーク輝度はHDR・SDRともに最大2,000ニト、コントラスト比は10,000,000:1である。SDRで最大2,000ニトに達するのは周囲が非常に明るい場合で、フルスクリーンの持続輝度は周囲温度25度未満で最大1,000ニトとなる。

色域はP3に加えてAdobe RGBをカバーし、Rec. 2020のカバー率は80％以上となる。ProMotionにより10〜120Hzの可変リフレッシュレートに対応。ディスプレイエンジンは各ピクセルの色と輝度をサブミリ秒レベルで制御し、表示内容や温度、ピクセルの使用状況などに応じて補正する。

各パネルは製造施設で個別にキャリブレーションが施される。映像・写真・印刷向けのリファレンスモードのほか、研究・教育での利用を目的としたDICOM対応の医療用画像リファレンスモードも備える。

画面サイズは14.2インチと16.3インチ。カバーガラスにエッチング加工を施し、反射や映り込みを抑えるNano-textureガラスのオプションも選択できる。

ミニLEDバックライトを採用した液晶ディスプレイ「Liquid Retina XDR」を搭載するMacBook Proも引き続き販売する。こちらは画面へのタッチ操作に対応せず、ピークHDR輝度は1,600ニト、コントラスト比は1,000,000:1である。

Macで初めてタッチ操作に対応

Appleは長く、Macへのタッチスクリーン搭載に慎重な姿勢を取ってきた。従来は、画面に手を伸ばす際の負担や、指による操作とマウスなどによる操作を両立させる難しさを理由に挙げていた。

今回の導入理由について、ジョン・ターナスCEOは米WIREDに対し、厚さや重さを増やさずにタッチを追加できる条件が、OLED採用で整ったと説明した。グレッグ・ジョズウィアック氏は、若いクリエイターがタッチ操作を期待していると述べた。

新MacBook Proのタッチ操作は、指をスライドさせてスクロール、2本指をピンチして写真やWebページを拡大するなど、各種マルチタッチジェスチャーに対応する。スケッチしたり、注釈を加えるなど、指を使った描画も可能である。

キーボードやトラックパッドによる操作を基本に、作業に応じてタッチ操作を組み合わせる設計となっており、Appleは画面上の3Dモデルの操作や、Logic Proの画面上の鍵盤を複数の指で演奏する操作、iOS／iPadOSアプリのタッチ動作の検証などを利用例に挙げる。従来の制作環境に、画面上の対象を直接扱う入力手段を加える位置付けである。

タッチセンサーをディスプレイパネルに直接組み込み、入力の遅延を抑えたという。ヒンジも再設計し、画面に触れた際の安定性を高めた。macOSはタッチ入力をクリックに変換するため、多くの既存アプリをそのままタッチ操作で使用できる。開発者向けには、タッチ操作に適した機能を実装するためのジェスチャーAPIも提供する。

Dynamic IslandとSiri AI

画面上部にはMacで初めてDynamic Islandを設けた。ライブアクティビティなどを表示し、AirDropのリクエストの受け入れや音楽の再生をタップで操作できる。SpotlightやSiri AIにもアクセスできる。

軽量化とその他の仕様

ユニファイドメモリは最大128GB、ストレージは最大16TBまで選択できる。重量は14インチモデルが1.38kg、16インチモデルが1.82kgで、それぞれ従来モデルから0.22kg、0.32kg軽くなった。厚さは14インチモデルで0.5mm、16インチモデルで0.8mm薄くなった。

インタフェースは、Thunderbolt 5ポート×3、HDMIポート、SDXCカードスロット、MagSafe 3ポート、ヘッドフォンジャックを備える。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 6に対応する。カメラは12MPセンターフレームカメラを搭載する。バッテリー駆動時間はビデオストリーミングで最大24時間。

価格は、M5 Pro搭載の14インチモデルが499,800円（税込）から、M5 Max搭載モデルは769,800円（税込）から。16インチモデルは、M5 Pro搭載モデルが599,800円（税込）から、M5 Max搭載モデルは829,800円（税込）からとなる。