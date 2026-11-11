11月11日朝から、アップルが提供する「iCloud」関連の複数サービスが機能を停止し、iPhoneやMacなどで「Apple Account」へのログインや設定アップデートを促される不具合が出ている。X(Twitter)でも、Apple製品利用者とみられるユーザーらが障害の可能性やデバイスの不調を訴える投稿が相次ぎ、「iCloud」などのキーワードがトレンドに入っている。

7時49分以降問題が発生しているのは、「iCloudアカウントおよびサインイン」、「iCloudカレンダー」、「iCloudメール」、「iCloud連絡先」、「iWork for iCloud」といった、iCloudに紐付く各サービス。

また「Game Center」や「写真」といった機能にも不具合が起きている模様。いずれも、Appleのシステムステータスページによれば「一部のユーザに対して、本サービスの利用に問題が発生している可能性があります」というメッセージが表示されている。

このほか、Apple製品の「探す」機能についても、「このサービスの速度が低下する、またはこのサービスを利用できない可能性があります」というメッセージが表示されている。

【11月11日10時20分追記】

今回の障害は9時過ぎには解消した模様。Appleのシステムステータスページも「一部のユーザーに影響した、解決済みの機能停止」として更新されている。障害発生時刻は前出の「探す」以外の各サービスが7時49分から9時22分。「探す」は7時50分から9時54分。