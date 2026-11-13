アンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンが主演を務めるApple TVのドラマ『12 12 12』の配信が開始となった。配信にあわせて、予告映像が公開となっている。

アンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンが主演を務めるApple TVのドラマ『12 12 12』が配信開始

『12 12 12』は、落ちぶれた元FBI捜査官ジャック（アンソニー・マッキー）と、アメリカ人の天才強盗犯ポール（ジェイミー・ドーナン）が、ヨーロッパ全土を舞台に繰り広げる壮絶な追跡劇を描いたクライム・アクション。

一般的に犯罪はその計画と準備に12カ月を要し、その実行には12時間がかかるという。事件の後、もし12日間、捕まることがなければ、その後に逮捕される可能性は極めて低くなり、周到に計画し、無駄なく行動を達成することで、手がかりを残すことなく逃げ切れる。天才的な強盗犯ポールが集めた犯罪組織が長い時間と準備を積み上げて、大きなヤマに挑もうとしていた。ターゲットになるのはスイスのチューリッヒにある銀行の金庫。セキュリティは最高レベルで、外部からの侵入を防ぐための仕掛けが周到に張り巡らされている。12人のプロの犯罪者たちは時間をかけて金庫に入り込む隙を探る。彼らが計画したのは、金庫から12億ドル相当の無記名債券を盗み出すという前代未聞の計画だった。別の時間軸ではポールたちが実際に銀行に潜入し12時間という限られた時間の中で計画を完遂しようとしていた。また、別の時間軸では大金を手にヨーロッパ中を逃亡するポールと、彼を追う元FBI捜査官のジャックの物語が描かれる。かつて、ある重大な事件に巻き込まれたことで失脚したジャックは自身の名誉のため、人生を取り戻すためにポールの行方を追う。息詰まる追跡劇は場所を変えながら続き、やがて犯罪チームの関係にも変化が訪れる――。

この度公開となった予告編映像では、華麗な手口で銀行強盗を実行し逃亡を図るポールの姿と、それを追う元FBI捜査官のジャックの攻防の様子が切り取られている。「勝つのはどちらか1人だ」と、追って追われる2人が対峙する緊迫したシーンでは、何も言い返さないジャックの様子から、2人の間には何か過去がありそうな雰囲気も。激しいカーアクションなども見られるほか、「復讐を遂げる」と決意を口にするジャックの姿なども見られ、2人の男の中には「捜査官と強盗犯」以上の何かがありそうだ。12カ月におよぶ犯罪計画、犯罪が実行された12時間、そして事件後の12日間、3つの時間軸で描く先の見えない物語がたどり着く結末は――。

主演＆制作総指揮を務めるアンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンのほか、ジャック・ケシー、アガト・ルセル、サリー・ハルムセン、ホセ・ガルシア、カーリー・レイスら、実力派キャストが集結。監督および製作総指揮を務めるのは、エミー賞ノミネートやBAFTAでの受賞歴を誇り、『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』（2021）でもアンソニー・マッキーとタッグを組んだカリ・スコグランド。本作でもパイロット版（第1話）を含む複数エピソードの監督を務め、スタイリッシュな映像世界を創り上げている。さらに、クリエイターおよび製作総指揮にドゥディ・アップルトンとジム・キーブルが名を連ねるほか、主演のアンソニー・マッキーは自身の制作会社Make It With Gravyを通じて、ジェイミー・ドーナンとともに製作総指揮としても参画。制作はパラマウント・テレビジョン・スタジオとアノニマス・コンテントが手掛けている。

画像・映像提供 Apple TV