Appleは、動画編集や音楽制作、画像編集などのクリエイティブ系アプリをまとめたサブスクリプション「Apple Creator Studio」をアップデートした。「Final Cut Pro」では内蔵のMotionVFXコンテンツ、コンテンツハブではビデオアセット、「Logic Pro」では音楽制作ツールの拡張、「Logic Pro」「Keynote」「Pages」「Numbers」では新しいインテリジェンス機能が追加されている。

「Apple Creator Studio」がアップデート

Mac用のFinal Cut Proでは、MotionVFXを統合することで、各種テンプレート、グラフィックス、タイトル、トランジションのほか、ロトスコープ、トラッキング、カラーグレーディングのツールなどの機能を直接利用できる。Final Cut Proからコンテンツハブを活用し、ワークフローから離れることなく、Appleが用意したストックビデオ、写真、背景のライブラリにアクセスして、ギャップを埋めたりといった編集作業が行える。

Mac用のFinal Cut Proでは、MotionVFXを統合

Final Cut Proから直接コンテンツハブにアクセスできる

Final Cut Proでは、アプリ間ワークフローとビジュアル制作も進化。編集者は、タイムラインから直接「Pixelmator Pro」で画像を開き、編集ツールを活用し、再読み込みを必要とせずに変更をプロジェクトに自動的に書き戻せる。画像生成機能により、ユーザーはプロジェクト内で直接テキストの説明から画像を作成したり、編集を加えたり、ビジュアルスタイルを調整したりといったことが可能となる。また、Final Cut Proは、アニメーションをよりきめ細かくコントロールするためのキーフレームイージングオプションの追加、クリップをメインストーリーラインから切り離してタイムライン上の任意の場所に配置する機能、23の新しい文字起こし言語など、ワークフローの改善も導入し、映像にキャプションを付けて検索することが簡単になる。

Final Cut Proのタイムラインから直接Pixelmator Proで画像を編集できる

アニメーションを細かくコントロールするためのキーフレームイージングオプションが追加

クリップをメインストーリーラインから切り離してタイムライン上の任意の場所に配置する機能

23の新しい文字起こし言語を追加

「Motion」には、映画レベルのカラーグレーディング、3Dカメラトラッキング、ワンクリックで選べるビジュアルエフェクトのためのMotionVFXプラグインが内蔵されたセットも追加。ユーザーは、テキストの説明から画像を生成して編集したり、Pixelmator Proとの間で画像を往復した編集を行ったり、キーフレームイージングを微調整したり、新しい「ディスプレイスメント」フィルタを適用したり、インタラクティブなデモプロジェクトを試したりできる。さらに、「Compressor」では、「iPhone 18 Pro」と「iPhone Duo」で撮影されたシネマティックモードのビデオをエンコードする機能が導入されている。

Pixelmator Proでは「塗りつぶしを生成」が追加

Pixelmator Proは、ユーザーの説明に基づいて画像を編集するための新しいツールである「塗りつぶしを生成」が追加された。ユーザーは画像上の領域を円で囲み、変更したい内容を説明するだけで作業が完了する。精度向上のために「フリー選択」「クイック選択」「マグネット選択」など、Pixelmator Proにすでにある選択ツールを使うことができる。「塗りつぶしを生成」は周囲の環境の照明、遠近、質感を自動的に合わせるので、違和感なく編集が行え、内蔵のSuper Resolutionは生成されたコンテンツをアップスケーリングして、あらゆるサイズでコンテンツを適正の解像度で扱える。生成された要素は既存のレイヤーに統合することも、継続的な改良ができるインテリジェントなマスキングを使って新しいレイヤーとして挿入することも可能。

Logic Proでは、Liquid Glassを採用した新しいデザインを利用できる

新しいインテリジェントアシスタントを利用できる

Stem Splitterが進化

ブラウザも再設計

Logic Proでは、ビート作成、作曲、リミックス、制作のための新ツールが登場。また、半透明の表面とより深いコントラストで波形やトラックを際立たせるLiquid Glassを採用した新しいデザインを利用できる。Appleが構築したモデルとOpenAIを組み合わせることで動作する新しいインテリジェントアシスタントがMac用Logic Proに加わり、制作ワークフローをナビゲートしたり、新しい曲を始めたり、1つのプロンプトでボーカルトラックを設定したり、アクティブなプロジェクトを仕上げるのに役立つ。Macの再設計されたブラウザは、ループ、音源、エフェクトパッチなどを一元管理するので、サウンドを素早く、より直感的に見つけられる。オンデバイスのオーディオ解析ツールであるミュージックの理解を基盤として、Logic Proは、追加されたサウンドを自動的に分析、分類、タグ付けし、ユーザーが自分のコレクション全体を検索したり、一致するオーディオを表示するためにループをドラッグしたりできるようなる。Stem Splitterでは、オリジナルのマルチトラックを必要とせずにドラムパートを分離、置き換え、バランス調整する機能によって、さらに進化。ユーザーは、グラミー賞を20回受賞した、現代サルサの帝王として広く知られるセルジオ・ジョージによる新しいプロデューサーパックも利用できる。このプロデューサーパックでセルジオ・ジョージは、サルサのフルパーカッションセクション、ブラスアンサンブル、ベースを含む、特徴的なピアノサウンドと本格的なラテンジャズ、サルサのループといった自身のバックグラウンドとなっている素材を提供している。「ボイスメモ」のスタジオサウンドでは、ユーザーは、対応するiPhoneモデルで録音したサウンドから部屋の環境音や周囲の雑音を低減でき、Logic Proで微調整を続けるオプションも用意している。

ビジュアルの生産性のためのアプリでは、Keynote、Pages、Numbersに直接組み込まれたAppleモデルとOpenAIをベースとするインテリジェントアシスタントなど、サブスクリプション登録者向けに新しいインテリジェンス機能が提供される。アシスタントは書類のコンテクストを理解して、ユーザーが作業から離れることなく、より多くのことをこなせるようサポート。Keynoteでは、インテリジェントアシスタントがスライドのデザイン、アニメーション化、改善を支援する。Pagesでは、インテリジェントアシスタントが下書きを作成し、構成を変え、書いたコンテンツを微調整してくれる。Numbersでは、データの計算、視覚化、整理を行うほか、ワンタップでプレビューして適切なグラフの種類を提案し、幅広い知識を活用して、カスタム表を作成する。このプラットフォームを基盤とする新しいMCP（Model Context Protocol）のサポートにより、外部のAIエージェントやツールがKeynote、Pages、Numbersで直接、コンテンツを読み、編集し、自動アクションを実行できる。Keynote、Pages、Numbersでも利用できるコンテンツハブが拡張され、Appleが用意したストックビデオ映像も提供されるため、ユーザーはプレゼンテーション、レポート、スプレッドシートをより良くするためのダイナミックなビジュアルを利用できるようになる。また、サブスクリプション登録者は、プロがデザインしたテンプレートとテーマの新しいコレクションにアクセスできる。Keynoteは、外部ツール、デベロッパのワークフロー、AIエージェントが読みやすくアクセスしやすいように設計された、JSONベースのオープンなバンドルファイルフォーマットであるKeynote Interchange Format（.keyx）に対応する。

「フリーボード」では、ワンステップでフォーマットして複数のボードで再利用するためのテキストスタイルのほか、カスタムとプリセットの背景色が加わった。また、12月には、Pixelmator Proで画像を直接編集して、テキストの説明から編集可能な図形を生成する機能も利用できるようになる予定となっている。

Apple Creator Studioのアップデートは、11月にApp Storeで提供を開始し、既存のサブスクリプション登録者は無料で利用できる。新規登録者は、月額1,780円または年間17,800円で利用できる。すべての新規サブスクリプション登録者は、Apple Creator Studioの1か月間の無料トライアルを利用でき、新しいMacまたは対象となるiPadを購入したユーザーは、Apple Creator Studioを3か月間無料で利用可能。なお、学生と教職員は月額480円または年間4,800円の学生・教職員価格が適用される。ファミリー共有も提供され、Apple Creator Studioに含まれるすべてのアプリとコンテンツを最大6人の家族で共有可能。Final Cut Pro（50,000円）、Logic Pro（30,000円）、Pixelmator Pro（8,000円）、Motion（8,000円）、Compressor（8,000円）、MainStage（5,000円）はMac App Storeで買い切りの提供を引き続き行う。また、無料版のKeynote、Pages、Numbers、フリーボードは引き続き利用可能で、すべての新しいiPhone、Mac、iPadに標準搭載されている。