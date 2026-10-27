米Appleは10月26日（現地時間）、iOS 27とiPadOS 27のアップデート、「iOS 27.2」「iPadOS 27.2」を公開した。Apple Intelligenceを基盤とする「Siri AI」が日本語に対応したほか、AIを活用した機能の更新が複数含まれる。

Siri AIは、9月14日に公開されたiOS 27などで提供が始まったが、当初の対応言語は英語のみだった。今回、日本語、フランス語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語が加わった。

Siri AIは、メッセージやメール、写真などに含まれる利用者に関する情報や、画面に表示されている内容を踏まえて、質問への回答やアプリの操作を支援する。日本語でも、こうした文脈を活用したやり取りが可能になる。

提供形態はベータで、利用には対応機種と対応言語の設定が必要となる。iPhoneでは、iPhone 15 Pro／15 Pro Max、iPhone 16以降の各モデル、iPhone Air、iPhone Duoに対応。iPadでは、iPad mini（A17 Pro）以降と、M1以降のチップを搭載したモデルで利用できる。

今回の更新では、Siri AIが過去の会話を踏まえて回答する機能が追加された。たとえば、先週Siriに勧められたレストランを改めて尋ねて回答を得られる。回答に活用できる情報も拡充し、「メッセージ」に添付された写真、「カレンダー」のイベント参加者、留守番電話を参照できるようになった。Safariの履歴やリーディングリストからの情報取得も改善している。

このほか、Siriの設定で、Siri、検索、提案機能がアクセスできるアプリを「除外されたアプリ」でまとめて管理できるようになった。Siriの回答から必要な部分だけを選択し、コピーする操作にも対応した。

英語版のリリースノートでは、「メッセージ」に会話の内容に応じてアプリでの操作を提案する機能「Suggestions in Messages」が追加されたことも案内している。たとえば食事の約束をカレンダーに登録するなど、会話から予定やリマインダーの作成につなげられる。

「写真」では、共有アルバムがキャプションやコメントの編集、写真の重複追加の防止に対応した。アルバムの期限が切れる前に通知し、参加者による写真や動画の保存を促す機能も加わった。「写真」とImage Playgroundの生成ツールで作成・加工された画像の識別を支援する、SynthIDの電子透かしにも対応する。

iPhone DuoにはApple Pencil対応を追加した。利用できるのはApple Pencil（USB-C）で、Apple Pencil Proやその他のモデルには対応しない。ビデオ通話時に顔を照らす「Edge Light（エッジライト）」も加わった。

iPadOS 27.2では、文章作成を支援する「Siriで作文」を呼び出せる場面が増えた。トラックパッドで選択中のテキストや空行にポインタを合わせた場合や、「メモ」で手書き文字を選択した場合にも利用できる。「Siriで作文」は、文字を入力できるほぼすべての場所で、下書きの生成や文章の編集、フィードバックに対応する。

アプリを左右に並べる操作も改善した。ウインドウの操作ボタンやメニューバーからアプリを画面の左側または右側に配置した際、反対側に表示するアプリを選択できるようになった。

iOSおよびiPadOSのアップデートは「設定」アプリの「一般」→「ソフトウェアアップデート」から適用できる。