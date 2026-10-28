ソフトバンクは、AppleのiPad mini最新モデル（第8世代）の取り扱いと価格を発表した。ソフトバンクオンラインショップでは10月29日午前2時10分に、ソフトバンクのiPad取扱店では10月29日午前8時に予約受け付けを開始する。発売日は11月6日。

iPad mini（第8世代）

iPad mini（第8世代）は、A20 Proチップを内蔵し、IP67等級の耐水性能と防塵性能を備え、Nano-textureのオプションも選べる、8.5インチのOLEDディスプレイを搭載する。カラーはミッドナイトとスターライトの2種を用意。Apple Pencil（USB-C）とApple Pencil Proの両方に対応する。

ソフトバンクでは、Wi-Fi＋CellularモデルとWi-Fiモデルの両方を扱う。価格は以下の図表通り。図表中の【新トクするサポート＋（特典B）／買替え応援割適応】での価格は、48回払いで購入後、「新トクするサポート＋（特典B）」で25カ月目以降に端末を返却し、ソフトバンク指定の対象機種へ買い替えて「買替え応援割」が適用された場合、最大24回分の機種代金と特典利用料の支払いが不要になるという、実質負担額となる。詳細はソフトバンクのWebサイトに掲出されているPDFファイルで確認できる。