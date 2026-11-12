2026年11月11日から13日の3日間、虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）で、毎年恒例のClarisの総合イベント「Clarisカンファレンス2026」が開催されている。これはClarisが日本で開催する最大のカンファレンスで、多彩なテーマのセッションやワークショップに加え、今年は新たにポスター展示やポスターセッションも実施されている。これからでも無料で参加できるので、都合のつく方はカンファレンスの公式サイトで参加登録のうえ、足を運んでみてはいかがだろうか。

本稿では初日に実施したインタビューの模様をお届けするが、その前に、オープニングキーノートと初日午後のテクニカルセッションで公開されたClarisの新しいプロダクトについてお伝えしたい。

突如登場した2つの新プロダクト、Claris HarborとClaris Pulse

Clarisカンファレンスは初日午前のオープニングキーノートで幕を開ける。これは毎年のことだが、今年のオープニングキーノートではサプライズがあった。新しいプロダクトの名前が2つ、突然登場したのだ。それが、Claris Harbor（クラリス・ハーバー）とClaris Pulse（クラリス・パルス）だ。

Claris Harbor

Macにインストールし、ローカルAIサーバとして使用するためのアプリ。Hugging Faceと連携してモデルをダウンロードする。1台のMacでは動かせないモデルの場合は、2台目以降のMacをThunderbolt 5ケーブルで接続し、RDMA（Remote Direct Memory Access）でクラスタリングできる。2027年春にMac App Storeで提供開始予定。なお、ClarisのUSサイトには、プライベートプレビューとしてClaris Harborの短い説明が掲載されている。

Claris Pulse

オープニングキーノートでは「エージェント型AIプラットフォーム」と説明されていた。データがあちこちに散らばってサイロ化しているとビジネスに役立つ洞察を得ることができない。そこでClaris Pulseを使って自然言語で質問することにより、情報を集めて分析し、文章や、動的なチャートやダッシュボードとして表示する。静的なレイアウトを作ったりメンテナンスしたりする手間が不要になる。すでに250の組織で先行導入され、テストが実施されている。

Harbor、Pulse、FileMakerは連携必須ではない、しかし連携するメリットは大きい

ここからは、初日のオープニングキーノート終了後に実施したインタビューの模様をお届けする。Claris International Inc.マーケティング担当バイスプレジデントのアン・デベンズ（Ann Devens）氏と、同社グローバルセールス担当バイスプレジデントのジェハーン・マシュー（Jehaan Mathew）氏、クラリス・ジャパンNorth Asia Sales Directorの日比野暢氏に話を聞いた（以下、記事中は敬称略）。

Claris International Inc.

マーケティング担当バイスプレジデント

アン・デベンズ（Ann Devens）

-- Claris HarborとClaris Pulseの発表には驚きました。

ジェハーン この発表を日本でできたことを我々はたいへん喜んでいます。詳細なスケジュールはまだ発表していませんが、すでに実際のお客様にテストをしていただいている段階です。Harborは、AppleのMシリーズのチップやハードウェアの素晴らしいパワーを最大限に活用できる製品です。

日比野 Mac Studioなどは注文しても納期がかなり先になってしまう場合もあると聞いています。ハードウェアを手配してお待ちいただければと思います。

アン HarborによってAppleのハードウェアでローカルAIを運用できます。しかもお客様はビジネスのオペレーションをApple製品に変える必要はありません。これも強みのひとつです。

ジェハーン 日本の企業ではWindows PCを使っているところも多いかと思いますが、その環境でもHarborでローカルAIを導入できます。また、Harborを利用するにはFileMakerは必須ではありません。ただ、FileMakerはHarborを使ううえで優れたエンジンですので、きちんと整理されたデータと選択したモデルを自分でつなげて使うという意味で最も良い環境であると思います。Pulseのデータソースも、FileMakerには限定しない計画です。Harbor、Pulse、FileMakerの3つはどれも優れたプロダクトですが、全部を連携しなくてはいけないということを前提にはしていません。

日比野 とはいえ、Pulseに関してはデータを使うためのアクセス権の設定などがFileMakerだとシームレスにできるといった利点がありますので、おすすめはFileMakerとの連携です。

アン FileMakerと同じようなお客様の層、つまりエンタープライズレベルのAIツールの導入は難しいとか費用が厳しい、あるいは運営するチームがいないといった方々にとって、Pulseはビジネスの判断に役立つデータの使い方を劇的に向上させるという意味で、大きな価値があります。

セキュリティの堅牢性がセールスを牽引、AIについても顧客からの期待は大きい

Claris International Inc.

グローバルセールス担当バイスプレジデント

ジェハーン・マシュー（Jehaan Mathew）

-- 直近のセールスやマーケティングのトレンドやトピックをお聞かせください。

ジェハーン セールスは一貫してグローバルで成長しています。長期にわたって契約するお客様が多く、お客様にとって長年付き合えるプラットフォームであることをうれしく思っています。特にクラウドの年間サブスクが成長を牽引しています。昨今のAIによる深刻なサイバー攻撃の影響もあり、堅牢なクラウドを提供していることが強い牽引力となっています。多くのお客様から、ClarisはAppleの一員としてAIに関してどうしていくのかと質問を受けてきました。AIに対する不信感が高まっている中で、Appleだからこそ信頼に足るものになるのではないかという期待の表れだと思います。今回のHarborやPulseの投入は弊社としてのひとつの答えでもあり、FileMakerのエージェンティック開発もそのひとつです。

日比野 日本のセールスでは、医療関係が全体の4分の1を占めています。また最近は地方自治体の導入が増えています。住民の個人情報を扱うネットワークなどは物理的にインターネットとつながっていないのですが、この部分を自分たちでメンテナンスしようという動きです。特にMicrosoft Accessを使ってきた自治体からFileMakerに切り替えたいという要望が増え、弊社ではトレーニングも提供しています。ある自治体で導入されるとほかの自治体にも広がっていくというような相乗効果が生まれているところです。

-- ところで、Clarisの開発チームはAIを使って開発速度が大幅に向上したと聞いていますが、セールスやマーケティングではAIをどのように活用していますか？

ジェハーン 営業担当者は社内で独自に開発したシステムを使って、お客様やビジネス、業界のトレンドを把握し、深く理解するために有益に活用しています。特にセールス・イネーブルメントという形で理解を深める部分がうまくいっているように思います。私個人としては、お客様のフィードバックから今後の見積、予測、展望、業績まで情報があふれている中で、AIを使うことによって情報を把握し、そこから必要なインサイトを得て、行動に移すということがうまくできるようになっていると実感しています。

アン マーケティングでは、まずあらゆる種類のマーケティング素材の素案を生成するために使用しています。また、特にトレンドに関するリサーチや、競合分析の調査がとても向上したと感じます。キャンペーンの効果測定にも使いますね。また、ジェハーンも言っていたように、自分たちの考えを検証し、行動に移すことにもメリットがあります。

常にAppleのセキュリティ基準を満たすプロダクトを開発している

-- 先ほど、FileMakerのクラウドの堅牢性が評価されているという話が出ましたが、FileMakerのセキュリティ面でのアドバンテージをあらためて聞かせてください。

アン FileMakerには、常にAppleの基準を満たす厳格な製品作りが求められているということに尽きると思います。役割ベースのアクセス権、暗号化、認証などが業界トップの水準で厳格であるからこそ、我々のソリューションがきわめて安全であるという結果につながっています。また、最も高いレベルの認証とセキュリティを実現しているIDプロバイダをサポートしています。

日比野 Amazon、Google Identity Platform、Microsoft、Apple、カスタム OAuthなどのフェデレーションですね。

アン 弊社のエンジニアのリーダーシップは自分たちの決断がAppleの最も厳しい基準を満たすだろうかと常に照らし合わせていて、私たちはそれを日頃から見ています。私たちは常にその基準で決断を評価しているのです。

自然言語で指示してアプリを作れるAIエージェンティック開発、そのメリットは？

クラリス・ジャパン

North Asia Sales Director

日比野暢

-- AIエージェンティック開発も、FileMakerで現在注目されているトピックですね。AIエージェンティック開発により、何が得られるのでしょうか。

ジェハーン たくさんのことを、より速くできるようになります。したがって、これまで時間もかかるし難しかった問題解決に取り組み、ビジネスをさらに引き上げるにはどうすればいいかに注力できるようになります。

アン カテゴリーとしては2つに分けられると思います。1つめは、ホワイトボードに描いたアプリのアイデアを写真に撮りエージェンティックAIに渡して新しいソリューションを作るというような初期構築ができるほか、既存のコードの改良やバグの修正もとても速くなるということ。もう1つは、エンドユーザーにとって使いやすいUIを作れることです。

ジェハーン APIの仕様書を読ませて、新たに実装できるのも大きいメリットですね。

日比野 まとめると、初期構築、既存のソリューションの改善、APIの実装という3つの複雑さを解決するということです。

アン エージェンティックAIによって構造をクリーンにすることができるので、例えばこれまでは1人だけが開発していたとしても、今後は多くの人が関わることができるようになるという利点もあります。

-- 現場の課題をよく知っている、けれどFileMakerのことはまだよくわからないシチズンデベロッパーが、AIエージェンティック開発の環境で開発を始めることに困難はないでしょうか。

ジェハーン これまでは確かにギャップがあったと思います。しかしAIが入ることによって、FileMakerでさまざまな方が開発できるようになります。これまではある程度多くのことを学ぶ必要がありましたがエージェンティック開発では自然言語で指示すればAIが助けてくれます。スクリプトの書き方から学ぶ必要はないのです。バグをつぶすにしても、ツールキットを使えばバグを見つけて修正するところまでやってくれるので、今まで技術的なスキルを満たしていないという理由でできなかったこともかなり容易にできるようになると思います。

日比野 FileMakerを学んでテーブルやリレーションの概念を理解すれば、より複雑なものを作ろうと頭の中で構造が描けます。AIにそこまで指示できれば、AIも複数のテーブルやリレーション構造、スクリプトや変数や計算式も含めて作ってくれます。テーブルの構造やリレーションの構造を人間が理解してAIに指示できるかどうかが重要です。このことが、長期的な視点で考えたときに、ビジネスの本番環境で本当に使えるものになるかどうかに関わってくるでしょう。

-- エージェンティック開発の利点や特徴はほかにありますか？

日比野 テスト用のデモデータを作るのも、AIは得意です。また、セキュリティに関しては、AIにアクセス権を指示すればアクセス権の設定までしてくれるので、AIがガードレールになります。それと、PythonやSwiftでコードを書いてアプリをほかの人に配ったとしても、配布先の環境などによって動くとは限りませんよね。FileMakerなら同じプラットフォームなのでAIが作ったものが動くというメリットもあります。

※補足：FileMakerのAgentic Development Kitは、現在は限られた範囲でのクローズドベータテスト中で、2027年2月下旬に一般公開の予定と、初日午後のテクニカルセッションで言及された。