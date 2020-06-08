中堅・中小企業(SMB)のPC選びは難しい。SMBに対しさまざまなサポートを行っているのが、Lenovoの法人専用ストア「LenovoPRO」だ。本連載ではLenovoPRO担当者にPC選びのコツを伺ったので、LenovoPROになぞらえて紹介していきたい。第5回は、LenovoPROで受けられる優待やサービスについて。

LenovoPROの優待とサービス

LenovoPROの会員になると、SMBのビジネスに役立つパートナーサービスの優待を受けられる。ここでは、代表的なパートナーサービスをいくつか紹介したい。

Microsoft 365特別価格

Microsoft 365の各プランを会員価格で利用できる。アカウント数や期間は専用Webストアもしくは電話でいつでも変更可能。専任担当者がMicrosoft 365のスムーズな導入をサポートし、出張対応(有償)も受けられる。

また、社員数の増減に合わせてMicrosoft 365のアカウント数を容易に増減できる、といったコスト面だけではなく運用面での効率化も期待できる。

大手通信会社の通信サービス特別価格

ソフトバンクまたはKDDIのLTEサービスやポケットWi-Fiを特別価格で利用できる。

LTE対応のモバイルノートPCを導入する企業が増えてきているが、そこには通信のコストが定常的に発生する。通信サービスを特別価格で利用できることは、業務の効率化だけでなく、中長期的なコスト面でのメリットが感じられるはずだ。

「弥生会計 オンライン」が初年度無料

「弥生会計 オンライン」のベーシックプラン、セルフプランを初年度0円で利用できる。

ある程度の規模がある会社であれば、こうした会計にかかわる業務は専門部署が行っているか専門家に委託している場合が多い。しかし、立ち上げたばかりの規模の小さな会社や個人事業主であれば、初年度無料かつサポートも受けられる「弥生会計 オンライン」を利用できるのは大きなコストメリットといえる。

クラウドソーシングサービスの特別割引

Lancers(ランサーズ)のクラウドソーシングサービスを最大50%オフで利用できる特別割引クーポンが、会員登録後すぐに利用できる。

Web制作、開発、デザイン、ライティング、映像、写真などのクリエイティブ系や、コンサルティング、営業、事務などのビジネス系まで、さまざまなジャンルに対応しているため、ビジネス拡大の一助になるはずだ。

スマート福利厚生サービスが特別価格

人材の確保や定着などの課題を解決する「スマート福利厚生 Powered by Benefit Station」を特別価格で利用可能。

SMBでは社員の福利厚生まで手が行き届かない企業も少なくないが、スマート福利厚生ならばレジャーやエンタメ、グルメやスポーツ、学習や育児まで、人気の特典をまとめて得られるため、従業員の満足度を向上させることができるだろう。

このように、LenovoPROでは、SMBがビジネスを拡大するうえで必要となる各種サービスを取り揃えている。

相談だけでもOKな電話サポート

LenovoPROでは、1つのユーザーアカウントに対して1人の専任担当者がアサインされる。専任担当者は、これらのパートナーサービスを利用することを前提とした相談にも対応してくれる。

例えば、LTEを搭載したモバイルノートPCをキッティングして納品してほしいといった内容に対しても、顧客と一緒になって課題解決に向けた提案を行ってくれるだろう。また、テレワークを実施したい企業には親身になって相談に応じてくれるはずだ。まずは一度電話で相談してみてほしい。

LenovoPROへのお問合せ https://www.lenovo.com/jp/ja/lenovopro/ お電話でのご連絡：0120-148-333

営業時間：平日 9:00～19:00 / 土日 9:00～18:00（※ 祝日・弊社指定休業日を除く）

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