Microsoftは、Excelでコピーした内容を貼り付けできない場合がある不具合が発生していることを明らかにした。この不具合は2026年9月のセキュリティ更新プログラムを適用した一部のOffice環境で発生しており、同社は現在、問題を調査している。

公式発表：Description of the security update for Excel 2016: September 08, 2026 (KB5002914)

Excel 2024／2021／2019／2016で貼り付けに失敗する場合

Microsoftによると、9月8日にリリースされたMicrosoft Officeのセキュリティ更新プログラム／アップデートをインストールした環境で、Excel（Excel 2016、Excel 2019、Excel 2021、Excel 2024）において、貼り付け（ペースト）が機能しなくなる場合があるという。

具体的には、コンテンツを貼り付けようとしても、貼り付け元が選択されたままになり、貼り付け先は変更されない。この問題が発生しても、ビープ音やエラーメッセージなど、失敗を示す兆候は一切表示されないとしている。

Microsoftは、この問題をExcel 2016向けセキュリティ更新プログラム「KB5002914」の既知の問題として掲載している。同社は現在この問題を調査しており、詳細は上記のWebページで公開される予定。