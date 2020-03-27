中堅・中小企業(SMB)のPC選びは難しい。SMBに対しさまざまなサポートを行っているのが、Lenovoの法人専用ストア「LenovoPRO」だ。本連載ではLenovoPRO担当者にPC選びのコツを伺ったので、LenovoPROになぞらえて紹介していきたい。第3回は、ノートPCのスペックについて。

利用用途に応じたスペック選び

PCにおけるスペックとは、製品の仕様を示し、ひいては性能を意味する。性能が良いほど、PCは快適に動作し業務は円滑に進むだろう。現在はPCのコモディティ化が進み、一般的なビジネス用途では一定以上のスペックがあれば体感速度はそれほど変わらなくなっている。

だが、業務によっては高いスペックが求められることもあるし、快適な動作が得られる最低限のラインは変わらず存在する。PCのスペックは項目が多く、それぞれが副次的に性能に関わってくるため、情報を追い続けていない限り、なかなか判断が難しい。今回は、自己判断でノートPCを選ばなければならない場合でも、可能であれば満たしておきたいスペックをズバリ聞いてみた。

不満の少ないスペックは?

ノートPCのスペックをチェックするうえで重要な項目は、CPU、メモリ、ストレージ、ディスプレイの4項目だ。

CPU → Intel製ならば Core i5以上

CPUは、PCの制御・演算を担うパーツで、Intel製とAMD製がありそれぞれに特徴がある。これまでノートPCで主流となっているのはIntel製であったが、最近ではAMD製のCPUを搭載したノートPCも増えてきている。予算や目的に応じてどちらを選んでも問題ないだろう。Intel製を選ぶ場合、IntelのCPUにはCoreプロセッサーと呼ばれる主力ラインナップが存在し、快適な動作を期待するのであれば、これを選ぶのが確実といえる。Coreプロセッサーには「Core i3」「Core i5」「Core i7」「Core i9」があり、数字が大きくなるほど性能が上がっていく。ビジネス用途であれば「Core i5」以上を選ぶのが理想的だ。

メモリ → 8GB

メモリは、すぐに使うデータを一時的に記憶する領域。作業領域ともいえ、しばしば机の上に例えられる。容量が少ないとPCのすべての速度に影響を与えるため、多ければ多いほど良いが、もちろん増やしたぶんだけ価格は上昇する。現在であれば、最低限「8GB」は確保してほしい。

ストレージ → 256GB(クラウドメインなら128GB)

ストレージ(補助記憶装置)は、データを保存する領域。ノートPCでは現在、HDDよりも圧倒的にアクセスが速く、省電力かつ衝撃にも強く動作音もない「SSD」が主流となっている。保存できるデータ量に直結するため、その記憶容量は多ければ多いほど良いが、やはり増やしたぶんだけ価格は上昇する。安心して使えるのは「256GB」以上だろう。ただし、クラウドストレージをメインとし、基本的にPC本体のSSDにデータを追加保存しないなら128GBでも運用可能だ。

ディスプレイ → 14型以上/1920×1080ドット

ディスプレイ(モニター)は、PCから出力される映像を表示する装置。画面の大きさを型(インチ)で、ドットの細かさを解像度(ドット)で表す。画面が大きいほど作業はしやすくなるが、持ち運ぶのは大変になる。また解像度が高いほどデスクトップ領域を広く確保でき、細かな表示も可能となる。一昔前はモバイルノートといえば13.3型が定番だったが、現在はベゼルの幅が細くなったことから同程度の筐体サイズで14型を搭載可能。この画面サイズに1920×1080ドット程度の解像度を備えたディスプレイが、作業と携行性のバランス的にも良好だ。

これらのスペックを十二分に満たしているモデルを選ぶとすれば、Lenovoを代表するノートPC「ThinkPad X1 Carbon」になる。LenovoPROでは、そのほかにもさまざまなモデルを用意しているので、紹介したスペックと予算を照らし合わせつつ、検討してほしい。

ThinkPad X1 Carbon

電話一本でPC選びをサポート

ここまで、快適なPCを購入するにあたって満たしておきたいスペックを紹介してきた。だが、スペックに関する相談は「LenovoPRO」が最も得意とするところだ。LenovoPROでは、1つのユーザーアカウントに対して1人の専任担当者がアサインされ、ユーザーアカウントを持った会社がどのような規模、業務でどんなPCを購入したかを把握している。業務や用途を伝えれば、ニーズを満たすスペックのPCを提案してくれるだろう。

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