Microsoftは、Word for Microsoft 365で、特定のサードパーティーアプリからテンプレートを使って文書を生成・入力した際、Wordが予期せず終了する不具合が発生していたことを明らかにした。影響を受けるのはVersion 2608（Build 20326.x）。Microsoftは現在、この問題を修正済みとしている。

  • Microsoft Wordの利用イメージ（出典：Microsoft）

    Microsoft Wordの利用イメージ（出典：Microsoft）

影響を受けたWordのバージョン

影響を受けたWordのバージョンは次のとおり。

  • Wordバージョン2608(ビルド20326.x)

不具合の内容とMicrosoftの対応

Microsoftによると、この不具合は特定のサードパーティ製ドキュメント管理アプリなどがWordテンプレートを使ってドキュメントを生成・入力した際に発生し、Wordが予期せず終了するという。

Microsoftはステータスを「修正済み（FIXED）」としている。一方、詳細では「Wordチームが問題を軽減した（mitigated）」との説明にとどまり、具体的な原因や修正内容については明らかにしていない。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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