Microsoftは、Word for Microsoft 365で、特定のサードパーティーアプリからテンプレートを使って文書を生成・入力した際、Wordが予期せず終了する不具合が発生していたことを明らかにした。影響を受けるのはVersion 2608（Build 20326.x）。Microsoftは現在、この問題を修正済みとしている。

Microsoft Wordの利用イメージ（出典：Microsoft）

影響を受けたWordのバージョン

影響を受けたWordのバージョンは次のとおり。

Wordバージョン2608(ビルド20326.x)

不具合の内容とMicrosoftの対応

Microsoftによると、この不具合は特定のサードパーティ製ドキュメント管理アプリなどがWordテンプレートを使ってドキュメントを生成・入力した際に発生し、Wordが予期せず終了するという。

Microsoftはステータスを「修正済み（FIXED）」としている。一方、詳細では「Wordチームが問題を軽減した（mitigated）」との説明にとどまり、具体的な原因や修正内容については明らかにしていない。