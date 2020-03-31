中堅・中小企業(SMB)のPC選びは難しい。SMBに対しさまざまなサポートを行っているのが、Lenovoの法人専用ストア「LenovoPRO」だ。本連載ではLenovoPRO担当者にPC選びのコツを伺ったので、LenovoPROになぞらえて紹介していきたい。第4回は、PCの購入について。

柔軟に選べる支払い方法

LenovoPROでの支払い方法は基本的に前払いを採用しており、銀行振り込みかクレジットカードを利用できる。だが、大企業に比べ資金面での制約が大きいSMBにとって、PC購入に関わる代金や諸経費は軽くない負担だ。そんなSMBでもPCを購入しやすくなるよう、LenovoPROでは顧客ニーズに合わせた支払い方法をいくつか用意している。

LenovoPROでは、リースという支払い方法も用意されている。リースの利点は、1回に払う金額を抑えられるため、資金に余裕がない場合でも最新のPCを導入できること。資産にならないという点はデメリットといえるが、資産を持たないことで管理のわずらわしさが減るという見方もできるだろう。リース期間が終了した際にはPCを返却しなければならないが、起業したばかりの会社などでは便利な支払い方法だ。また、請求書による後払いにも対応可能(対象はSMBのみで、諸条件あり)。ただし、リース、後払い共に与信の判断が入るため、審査で落ちる場合もあるという点は留意したい。

PC購入時の会員特典

LenovoPROが提携パートナーと共に提供している中古PC引き取り・買い取りは、PCリプレース時の大きな差別化ポイントといえる。通常、古いPCを廃棄する際には、お金を支払って廃棄しなければならず、データ消去の手間もしくは代金もかかる。しかし、LenovoPROでは中古PCとして再生できるものであれば買い取りあるいは無償引き取りを行ってくれる。さらに、回収のための出張費用も無料で、データ消去およびデータ消去証明書の発行も基本的に無償で行ってくれる。

PC購入前の貸し出しサービスもLenovoPRO会員ならではのメリットだ。原則2週間となるが、無償でPCの貸し出しを受けることができる。購入前に社内システムや使用ソフトウェアの動作確認ができるので安心だ。

このほか、LenovoPROを通じて申込・契約することでさまざまなサービスの優待を受けられるという特典もあるが、こちらについては次回詳しく説明しよう。

さまざまな支払い方法を選べる

相談だけでもOKな電話サポート

専用のWebサイトが用意されているLenovoPROだが、特に最初は電話での購入をお勧めしたい。LenovoPROでは、1つのユーザーアカウントに対して1人の専任担当者がアサインされ、コールセンターに電話をすれば、いつでも専任担当者が対応を行ってくれる。電話をしたからといって必ずしも購入する必要はなく、相談だけでもいつでも受け付けてくれるので、気になったことや要望があったらいつでも電話してみてほしい。

LenovoPROへのお問合せ https://www.lenovo.com/jp/ja/lenovopro/ お電話でのご連絡：0120-148-333

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