中堅・中小企業(SMB)のPC選びは難しい。SMBに対しさまざまなサポートを行っているのが、Lenovoの法人専用ストア「LenovoPRO」だ。本連載ではLenovoPRO担当者にPC選びのコツを伺ったので、LenovoPROになぞらえて紹介していきたい。第2回は、周辺機器について。

周辺機器の選び方

PCを効率よく利用するためには周辺機器が欠かせない。LenovoPROの魅力の1つは、適切な周辺機器を効率よく購入できることだ。LenovoPROに相談すれば、周辺機器にありがちな相性問題を考えることなく、目的に合った周辺機器を揃えることができる。

純正周辺機器で作業効率を向上

周辺機器にはディスプレイ(モニター)やドッキングステーション、キーボードなどの作業効率を向上させるものや、携行性を高めるキャリングバッグやバッテリー、プライバシーフィルター、遠隔会議を可能とするヘッドセットやカメラなどさまざまなアイテムがある。LenovoPROでは、注文したPCや利用シーンに合わせて、最適な周辺機器を紹介してくれる。

例えばディスプレイはデスクトップPCなら必需品だ。画面を大きく、解像度を高くすることで作業効率を上げ、デュアルディスプレイ化すればさらに業務効率を向上させることができる。経理などの多くの情報を素早く扱わなければならない部署や、コンテンツを作るクリエイターなどの職種では重視したい機器だ。

ThinkVision S24e-10

また営業や企画担当者がノートPCを使っている場合でも、外部ディスプレイは内勤時の作業効率向上に役立つ。ドッキングステーションはこのようなユーザーがノートPCを周辺機器へ素早く接続できると同時に、ノートPC単体では使えないインターフェースを追加できる周辺機器だ。

キャリングバッグやバッテリー、プライバシーフィルターは、主に外勤向けの周辺機器。純正アイテムであればサイズもピッタリなうえ、確実な動作が保証されている。快適にPCを持ち運べるうえ、バッテリー持続時間を気にすることがなくなるため、営業活動も快適に行えるようになるだろう。

ThinkVision M14

ThinkPad USB Type-C ドック 2

ThinkPadプロフェッショナル15.6インチバックパック

Lenovo USB Type-C ノートブックパワーバンク(14000mAh)

ThinkPad X380 Yoga用プライバシーフィルター

ヘッドセットやカメラなどは、ビデオ会議や音声チャットを行う会社に欠かせない周辺機器だ。どんな状況で使用するか、どれくらいの規模で行うかによって最適な機器も変わってくるだろう。例えば外出先でビデオ会議をするならモバイル性の高いインイヤー型が便利だが、内勤で頻繁に音声会話が行われるのであれば、オーバーヘッド型が快適だろう。

ThinkPad X1 アクティブ ノイズキャンセレーションヘッドホン

Lenovo インイヤーヘッドフォン

Lenovo VoIP 360 カメラ スピーカー

電話一本でPC選びをサポート

LenovoPROの最大の特徴は、1つのユーザーアカウントに対して1人の専任担当者がアサインされていることだ。専任担当者はそのユーザーアカウントを持った会社がどのような規模で、どのような目的でどんなPCを購入しているかを把握している。だからこそ、周辺機器のチョイスに際しても適切なアドバイスが期待できる。PCの購入を検討している企業は、ぜひPCと合わせて作業効率を向上させる周辺機器の相談を行ってみてほしい。

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