PowerPointでよく利用されている「SmartArt」をWordで利用することもできる。そこで今回から数回にわたって、SmartArtに関連するテクニックを紹介していこう。まずは基礎編として、SmartArtの作成手順と基本的な書式設定について解説する。今後、応用的なカスタマイズに挑戦していくときの土台となる知識なので、この機会に再確認しておくとよいだろう。

SmartArtの作成とカスタマイズ

SmartArtとはなにか

SmartArtは、手順や工程、相関関係、リストなどのイメージ図を手軽に作成できる機能だ。「図形」と「文字」を組み合わせて、内容を分かりやすく説明したいときに活用できる。PowerPointに慣れている方にとってはおなじみの機能といえるが、念のため、SmartArtで作成したイメージ図の例から紹介していこう。

こういったイメージ図(SmartArt)をWord文書で作成することも可能だ。その操作手順は、PowerPointでSmartArtを作成・編集する場合とほぼ同じ。復習も兼ねて、基本的な操作手順を簡単に紹介しておこう。

SmartArtの作成

それでは、SmartArtを作成するときの操作手順を紹介していこう。SmartArtを挿入する位置にカーソルを移動し、「挿入」タブにある「SmartArt」をクリックする。続いて、SmartArtの分類・レイアウトを選択し、「OK」ボタンをクリックする。

SmartArtの挿入

文書にSmartArtが挿入される。最初は、それぞれの図形に［テキスト］という文字が表示されているはずだ。

文書に挿入されたSmartArt

あとは、それぞれの［テキスト］をクリックして文字を入力していくだけ。これでSmartArtの基本形が完成する。

ただし、配置されている図形の数(位置)が必ずしも説明したい内容と一致するとは限らない。たいていの場合、「図形の追加」または「図形の削除」が必要になるはずだ。続いては、これらの操作手順について解説していこう。

図形の追加と削除

SmartArtに図形を追加するときは、(1)基準となる図形をクリックして選択する、(2)「SmartArtのデザイン」タブにある「図形の追加」コマンドで位置を指定する、という手順で操作を進めていく。

具体的な例を紹介していこう。以下の図は、「東日本支部」の図形を選択した状態で「後に図形を追加」を選択した例だ。この場合、「東日本支部」の後に「同レベルの図形」が追加される。

図形に上下関係があるSmartArtでは、「上に図形を追加」や「下に図形を追加」も選択できる。今度は「本社」の図形を選択した状態で「下に図形を追加」を選択した例を紹介しておこう。

そのほか、テキストウィンドウを使って図形を追加する方法も用意されている。この場合は、図形を追加したい場所の直前にカーソルを移動して「Enter」キーを押せばよい。続いて、図形内に記す文字を入力すると「同レベルの図形」を追加できる。

その後、内容にあわせて図形のレベルを変更する。この操作は、各図形のテキストにカーソルを移動して、以下のショートカットキーを押せばよい。

図形のレベルを下げる場合：「Alt」＋「Shift」＋「→」キー

図形のレベルを上げる場合：「Alt」＋「Shift」＋「←」キー

以下の図は、「カスタマーサービス」の図形を「Alt」＋「Shift」＋「←」キーで1つ上のレベルに変更した例だ。

最初は少し戸惑うかもしれないが、「図形の文字入力」や「図形の追加」はテキストウィンドウを使ったほうが効率よく進められる。SmartArtの作成に慣れてきたら、ぜひ試してみるとよいだろう。

もちろん、不要な図形を削除することもできる。この場合は、図形を選択して「Delete」キーを押す、もしくはテキストウィンドウで不要な文字を削除すればよい。こちらの操作は簡単なので、詳しく説明しなくても理解できるだろう。

SmartArtのカスタマイズ

図形の追加(削除)が済んだら、次はSmartArtの見た目を整えていく。それぞれの図形内に入力した文字の書式は「ホーム」タブで指定できる。

文字の書式設定

文字の書式を何回も繰り返すのが面倒な場合は、SmartArt内の余白をクリックした状態で「ホーム」タブを操作すればよい。すると、すべての図形内の文字を同じ書式に一括指定できる。

すべての文字の書式を一括設定

作業効率の観点から見て、以下の手順で操作を進めていくと短時間で書式設定を済ませられるだろう。

余白をクリックして、すべての文字の書式を一括指定する 必要に応じて、各図形の文字の書式を調整する

その後、必要に応じて改行を挿入していく。たとえば、上図に示した例の場合、「東日本支部」の文字を「東日本/支部」となるように改行する。「西日本支部」も同様だ。このとき「Shift」＋「Enter」キーで改行すると、狭い行間で改行できるようになる。些細なテクニックではあるが、ぜひ覚えておくとよい。

以降はデザインの話になるため「好みの問題」ともいえるが、簡単に紹介していこう。SmartArtの各図形に装飾を施したいときは「SmartArtのスタイル」を利用するとよい。一覧から好きなスタイルを選択するだけで、図形を立体的に見せることが可能となる。

SmartArtのスタイル

SmartArtの配色を変更したいときは「色の変更」を利用するとよい。ただし、Wordの配色は独特なので、期待していたような結果を得られないケースもある。

色の変更

思い通りの配色にするには、自分で個別に色を指定していく必要がある。各図形の書式を個別に指定するときは「図形」タブを利用する。操作手順は、一般的な「図形」の書式を指定する場合と同じだ。図形をクリックして選択し、「図形の塗りつぶし」や「図形の枠線」などで書式を指定していけばよい。これについては連載第56回で詳しく解説しているので、よく分からない方は先に一読しておくとよいだろう。

図形の塗りつぶし

図形の枠線

色と枠線をカスタマイズしたSmartArt

以上が、SmartArtを利用する際に必ず覚えておくべき基本操作となる。これでSmartArtをある程度は自由にカスタマイズできるようになる。

とはいえ、実際の現場では、SmartArtの利用頻度はあまり高くないようだ。その理由のひとつが「説明したい内容と少し違う……」といった状況になってしまうケースが多いこと。そこで次回はSmartArtの応用編として、より高い自由度でカスタマイズしていく方法を紹介していこう。