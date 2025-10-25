H3ロケット7号機が、ついに姿を現した。同ロケットは、10月25日18時頃より機体移動を開始。大型ロケット組立棟(VAB)の扉から外に出てくると、30分ほどをかけて、第2射点(LP2)への移動を完了した。種子島で長く続いた悪天候により、打ち上げは5日も待たされたが、いよいよ26日9時00分15秒に実施される予定だ。

H3ロケット7号機は、初の24形態。新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)を搭載し、ワイドフェアリングが使われているため、H3ロケットとしては、過去最大・最重量での打ち上げとなる。24形態は風の影響を受けやすく、今回の機体移動では初めて、移動発射台(ML5)の機体把持装置が実用に供された。

筆者はこれまで、H3-22S形態の打ち上げは3回見ているのだが、今回、H3-24W形態がVABから初めて出てくるのを見たとき、「デカっ!」と変な声がでてしまった。固体ロケットブースタ(SRB-3)×4本の姿も迫力があり、フェアリングの長さも機体とのバランスが良い。明日(26日)の打ち上げがすごく楽しみになってきた。

結論「H3ロケットではH3-24W形態が一番カッコイイ!」(※個人の感想です)

機体移動のタイムラプス動画。何回か曲がりながら進む機体と、夕暮れから夜への明るさの変化をお楽しみください

打ち上げを待つH3ロケット7号機の現地写真をお届け!

VABの外観

移動発射台とH3ロケット7号機

VABから射点までの機体移動の様子

打ち上げのときを待つH3ロケット7号機