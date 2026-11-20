Windows 11の「ポイントインタイムリストア」は、アプリや設定、ローカルファイルを含むWindows環境を過去の状態に戻せる回復機能だ。従来の「システムの復元」とは異なり、個人ファイルも復元対象となるため、実行時にはデータ消失に注意する必要がある。

Neowinが「What is point-in-time restore in Windows 11 and how to use it - Neowin」において紹介した情報をもとに、ポイントインタイムリストアの仕組みや有効化の方法、復元手順を解説する。

ポイントインタイムリストアとは？ 「システムの復元」との違い

Windowsには長年、「システムの復元」機能が搭載されてきた。この機能はシステムファイル、ドライバー、設定、インストール済みプログラムを以前の状態に戻すが、個人ファイルは保護され、復元対象には含まれない。そのため、アプリやドライバーの変更によって発生した問題には対応できるものの、ローカルファイルを含む環境全体を元に戻す機能ではなかった。

これに対し、ポイントインタイムリストアはWindowsドライブ上のシステム状態をスナップショットとして保存する。アプリ、設定、ローカルファイルも記録対象となるため、問題が発生する前のPC環境に戻せる。Microsoftが以前から開発を進めてきた機能で、従来の「システムの復元」より広い範囲を復元できる。

ポイントインタイムリストアを有効にする方法

ポイントインタイムリストアの初期設定はPCの構成によって異なる。Microsoftによると、企業管理されていないWindows 11 HomeやProでは原則として有効になるが、OSボリュームの容量が200GB未満の場合は初期状態で無効となる。また、企業が管理するPCでは原則として無効に設定される。

機能の状態は、設定アプリの「システム」→「回復」と進み、「回復オプション」セクションの「ポイントインタイムリストア」の項目にある「表示または編集」を選択すると確認できる。ユーザーアカウント制御の確認を経て設定画面を開き、「ポイントインタイムリストア」が「オン」であれば機能は有効だ。

有効化すると、Windowsは約24時間ごとを目安に、PCがアイドル状態のときにスナップショットを自動作成する。復元ポイントの保存期間は標準で72時間となる。保存に使用できるディスク容量も変更可能だ。Microsoftによると、初期設定ではWindowsドライブの容量の2%が上限となる。保存期間を過ぎた復元ポイントは削除され、空き容量が不足した場合には期限前でも古いデータが消去される。

ポイントインタイムリストアの使い方と注意点

ポイントインタイムリストアは通常の設定画面から直接実行する仕組みではなく、Windows回復環境を利用する。操作するには設定アプリの「システム」→「回復」を開き、「回復オプション」セクションの「PCの起動をカスタマイズする」の横にある「今すぐ再起動」をクリックする。警告メッセージが表示された場合は内容を確認し、問題なければ「今すぐ再起動」をクリックする。

Windows回復環境を起動する

回復環境が起動したら、「トラブルシューティング」から「ポイントインタイムリストア」を選択する。BitLockerを有効にしているPCでは、回復キーの入力が必要となる。その後、復元したいポイントをクリックする。

ポイントインタイムリストアを開始する

次に警告が2度表示される。内容を確認しつつ、それぞれ「続行」、「復元」をクリックする。処理を完了すると、Windowsドライブは選択した復元ポイントの状態に戻る。Microsoftは実行前に十分な空き容量を確保するよう推奨している。ノートPCの場合は、復元中の電源切れを防ぐため、電源アダプターの接続が推奨される。

なお、復元に失敗するとエラーが表示され、復元ポイントが削除されるケースもある。この場合は別の復元ポイントを選択するか、他の回復方法による復旧を検討することになる。

ポイントインタイムリストアに失敗した場合の表示例

ポイントインタイムリストアは、Windowsがインストールされたボリュームを過去の状態に戻すため、復元ポイントの作成後に行われたファイルや設定の変更が失われる可能性がある。重要なデータが含まれる場合は、事前のバックアップを実施しておくことが望まれる。マルウェアに感染した場合や起動できない場合では、慎重な復元ポイントの選択が求められる。

ただし、OneDriveなどのクラウドサービス上に保存されたデータは復元対象に含まれない。一方、復元後にローカルのファイルとクラウド上のファイルとの間で競合が発生する可能性があるため、同期状態には注意が必要だ。

同機能の使用はデータ喪失のリスクがあることから、軽微な不具合に対して使うことは推奨されない。アップデート後に特定のアプリだけが正常に動作しなくなった場合では、従来の「システムの復元」やアプリの再インストールなどで対応する方法が望ましい。ポイントインタイムリストアは、Windows全体に深刻な問題が発生し、正常に動作していた環境へ戻したい場合に適している。

また、復元によってセキュリティ更新プログラムやポリシーの変更が元に戻る可能性もあるため、企業で利用する場合は復元後のセキュリティ状態を確認する必要がある。