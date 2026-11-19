Neowinは2026年11月18日(米国時間)、「Some Windows 11 laptops still sleep with the lid closed despite "Do nothing" - Neowin」において、Windows 11搭載ノートPCの一部でスタンバイ設定が正常に機能しない可能性があると伝えた。

Windows 11はノートPCの蓋を閉じた際の動作を電源設定から指定できる。「何もしない」を選択すれば、蓋を閉じてもPCは稼働を続け、実行中の作業を維持することが想定される。しかしながら、実際はModern Standbyに移行し、バックグラウンドで実行中のアプリケーションや長時間の処理が中断するという。

Windows 11の電源設定画面。カバーを閉じたときの動作を『何も行わない』に設定できる

「何もしない」設定でもModern Standbyに移行する問題

この問題はRedditや"Microsoft Q&Aに投稿され議論となった。Microsoft Q&Aでは、AI生成の回答が「何もしない」設定でもModern Standbyに移行する動作はMicrosoftの文書化した仕様と矛盾すると指摘。一方、バッテリー駆動時に蓋を閉じた状態でデスクトップアプリが制限なく動作することは保証されないと説明した。

Redditの返信欄でもハードウェア制御が優先されるとの意見が大勢を占め、Windowsの設定はハードウェアに対する提案でしかないと説明された。しかしながら、投稿者は「合理的な選択肢が平等に提供されるべき」と述べ、「何もしない」の表記に問題があるとの考えを示した。

多くのWindowsユーザーはコンピューターの電源管理に詳しいわけではない。複数の電源状態やハードウェアがそれを拒否する理由など、内部構造の理解をユーザーに求めるのは適当とは言えない。

また、オペレーティングシステムには低レベルの実装を覆い、ハードウェア間の差を吸収する役割がある。Neowinは、設定で「何もしない」と説明するのであれば何もすべきではないと指摘。しかしながら、Windows 11およびハードウェアは説明どおりに動作せず、現時点では個別に対応する他に選択肢がない状況だ。

回避策としてPowerToysの「Awake」を紹介

Microsoft Learnの回答者は回避策として、Microsoft公式のユーティリティーツール「PowerToys」の利用を提案した。PowerToysには「Awake」と呼ばれる機能が含まれており、スリープ状態への移行を抑止することができる。

投稿者の期待する運用を実現する場合は、Awakeを「オン」に設定し、モードを「無期限に起動したままにする」に変更。さらに、「画面をオンにしたままにする」を「オフ」に設定する。これで蓋を閉じたまま起動状態を維持し、画面をオフにできる。

ただし、Awakeで電源設定を完全に無視できるわけではない。本件用途では、引き続き「何もしない」に設定しておくことが推奨される。

現時点で、この問題がどの程度の機種に影響しているかは明らかになっていない。Redditの投稿には問題が発生していない利用者の声もあり、すべてのWindows 11搭載PCで再現する現象ではないようだ。

別の利用者からはModern Standby自体を無効化する案も示されたが、それによって蓋を閉じた状態で稼働を維持できるかは確認されていない。Neowinによると、この問題は現時点でMicrosoftのWindows Release Healthダッシュボードの追跡対象にはなっていない。原因や今後の対応については明らかになっていない。