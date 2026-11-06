Microsoftは、Windows 11の画像編集アプリ「ペイント（Microsoft Paint）」に存在する脆弱性「CVE-2026-83844」について、セキュリティ情報を公開した

この脆弱性を悪用されると、遠隔から任意のコードを実行される恐れがある。Microsoftは修正版を案内しているものの、Microsoft Storeで更新できないとの報告が相次いでいることを、Neowinが11月4日（現地時間）、「Microsoft Paint CVE-2026-83844 lets hackers hack Windows 11 PCs over internet - Neowin」において報じた。

  • Windows 11の画像編集アプリ「ペイント（Microsoft Paint）」に存在する脆弱性について、更新できないなどの報告が相次いでいる

    Windows 11の画像編集アプリ「ペイント（Microsoft Paint）」に存在する脆弱性について、更新できないなどの報告が相次いでいる

ペイントにリモートコード実行の脆弱性、深刻度は「重要」

対象の脆弱性は、境界外読み取り（Out-of-bounds Read）に分類される。Microsoftによると、悪用された場合、攻撃者に遠隔から任意のコードを実行される恐れがある。

Microsoftの分析では、攻撃経路はネットワーク経由で、攻撃者に事前の権限やユーザーの操作は必要ないとされる。深刻度は「重要」で、CVSS基本値は8.1。攻撃の複雑さは「高」と評価されている。また、Microsoftは悪用される可能性を「低い」と評価しており、公表時点で悪用は確認されていない。

Microsoftは2026年10月13日に本件を公表し、脆弱性の影響を受けるバージョンと修正版に関する情報を案内した。

  • Microsoft Paint 11.0.0.0から11.2605.91.0までのバージョン

修正版の配信状況を巡り混乱、バージョンの確認を推奨

Microsoftは当初、バージョン「11.2605.91.0」を修正版として案内していたが、その後、セキュリティ更新情報では「11.2609.401.0」に変更された。ただし、CVEの登録情報には従来のバージョン番号が残っており、情報に食い違いが生じていた。

Neowinによると、Microsoft Storeでは旧バージョンの「11.2605.81.0」が引き続き配布されており、アップデートできないユーザーの間で混乱が生じたという。

また、Redditでは、修正版の配信が一部地域に限られているとの報告も寄せられた。ただし、地域による配信状況の違いについて、Microsoftが公式に説明したかどうかは確認できていない。

こうした状況を受け、Neowinはインストール済みのバージョンを次のコマンドで確認するように推奨している。このコマンドはPowerShellで実行可能だ。

Get-AppxPackage Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

バージョン欄に「11.2609.401.0」またはこれ以降のバージョンが出力された場合は問題ない。これより前のバージョンであれば、Microsoft Storeからアップデートを確認して更新することが推奨される。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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