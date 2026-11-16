Microsoftは11月10日、Windows 11向けのセキュリティ更新プログラムで、セキュリティ機能「メモリ整合性」を対応PCでデフォルト有効にする変更を導入した。Windows 10からアップグレードしたPCなどが対象となり、従来無効だった機能が自動的に有効になる場合がある。一方、メモリ整合性は一部のゲームで性能低下や互換性の問題を引き起こす可能性があり、更新後の動作に注意が必要だ。

この変更は、10月28日に公開されたプレビュー更新プログラム「KB5127936」にて導入された。対象PCへの段階的な展開はKB5132061以降となる。

Windows 10からアップグレードしたPCも対象に

メモリ整合性は、「ハイパーバイザーで保護されたコードの整合性(HVCI: HyperVisor-protected Code Integrity)」と呼ばれることもある重要なセキュリティ機能だ。Windowsのハイパーバイザーに依存する「仮想化ベースのセキュリティ(VBS: Virtualization-based Security)」内で動作し、隔離された仮想環境からカーネルモードのコード整合性を検証することで、カーネルレベルでの不正な処理の実行を抑制する。

この機能はWindows 11で初めて導入されたものではない。Windows 10に導入され、Device Guardの一部として企業向けに提供された。Windows 11搭載デバイスでは2022年9月からデフォルトで有効化されたものの、対象はクリーンインストールに限られ、旧バージョンからのアップグレード環境には適用されなかった。

そのため、Windows 10からアップグレードしたPCなどでは、メモリ整合性が無効のままになっている場合がある。今回の変更により、こうしたPCでもハードウェアやドライバーの互換性などの条件を満たせば、メモリ整合性が自動的に有効になる可能性がある。

ゲーム性能が最大10%低下した例も、互換性にも注意

Windows Latestによると、Microsoftは2022年10月、「Options to Optimize Gaming Performance in Windows 11」と題したサポート記事を公開した。現在は記事を確認できないが、メモリ整合性と仮想マシンプラットフォーム(VMP)が有効な場合、一部のゲーム環境で性能が低下することを認めたという。

この問題は、メモリ整合性の動作に必要なCPU機能の一部をエミュレーションで代替したことが原因だ。Microsoftによると、Intel第7世代以降およびAMD Zen 2以降のCPUには、メモリ整合性の処理を効率化するハードウェア機能が搭載されているという。一方、今回の自動有効化では、Intel第8世代以降またはAMD Zen 2以降のCPUなど、一定の条件を満たすPCが対象となる。

今回の更新では、Intel第8世代およびAMD Zen 2以降にデフォルトでの有効化が制限されるため、この問題は軽減される。ただし、ゲーム性能への影響が完全になくなったわけではない。

Tom's Hardwareの測定では、2021年にIntel第11世代CPUで平均約5%の性能低下を確認した。2023年のCore i9-13900KとGeForce RTX 4090を使用した再検証でも平均約5%、ゲームによっては最大10%の低下が記録された。Digital Trendsの検証では低下幅は3%未満だったという。

これらは過去の検証結果であり、今回の更新による性能低下を直接示すものではない。ただし、CPUによるハードウェア支援が利用できる環境でも、ゲームによっては性能に影響が生じる可能性がある。

互換性の問題も懸念される。Microsoftのドライバー互換性情報によると、「ゲームに関するアンチチートソリューション」および「サードパーティー入力方式」に互換性の問題があり、まれにシステムの異常終了を引き起こす可能性があるという。

一部のPCゲームではアンチチートソフトが使用されており、メモリ整合性との互換性によって、ゲームが正常に動作しなくなる可能性がある。なお、更新後に互換性のないドライバーが原因で起動時のクラッシュが発生した場合、Windowsは自動的にメモリ整合性を無効にする仕組みを備える。

Windows 11でメモリ整合性を確認・変更する方法

現在の設定は「Windowsセキュリティ」アプリの「デバイスセキュリティ」→「コア分離の詳細」をクリックすることで確認できる。設定を「オン」に切り替えれば有効となり、「オフ」に切り替えれば無効となる。

Windows 11の「コア分離」設定画面。「メモリ整合性」の有効・無効を確認できる

メモリ整合性はマルウェアなどを使用したサイバー攻撃からシステムを保護する重要な役割がある。機能を常に有効にしておくことが推奨されており、特別な事情がない限り無効にするべきではない。

メモリ整合性は、マルウェアなどによる攻撃からシステムを保護する重要な機能であり、原則として有効にしておくことが推奨される。ゲームやアプリが正常に動作しない場合は、まず該当ソフトウェアやドライバーの更新を確認したい。問題が解消しない場合は設定から無効化することもできるが、セキュリティ保護が弱まる点に注意が必要だ。