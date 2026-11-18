Windows Latestは2026年11月15日(現地時間)、「I brought back WordPad on Windows 11, and it beats the AI-stuffed Notepad Microsoft wants you to use instead」において、Windows 11 26H2でワープロソフト「WordPad」を復活させる方法を紹介した。

WordPadはWindows 11 24H2で廃止されたテキストエディターだ。リッチテキストに対応し、メモ帳とWordの中間的な位置づけだった。Microsoftは廃止後、メモ帳に新機能を搭載し、その穴埋めを試みている。しかしながら、サブスクリプションへの加入が必要なAI機能の搭載など、WordPadとは異なる方向へ開発が進んだ。

その結果、多機能化が進むメモ帳に対して不満の声が上がっている。Windows Latestの記者もサインインを求めるメモ帳に否定的な見解を示した。しかしながら、今後Microsoftがメモ帳の軽量化やWordPadを復活させる可能性は低い。

そこで記者はWordPadをWindows 10環境からコピーし、Windows 11で利用できるか実験した。結果は良好で、Windows 11 26H2でも正常に動作したという。

Windows 11でWordPadを復活させる手順

WordPadの廃止で削除されたファイルは、wordpad.exe、WordpadFilter.dll、write.exeの3つだ。write.exeは後方互換性のために残されていたプログラムで、wordpad.exeのエイリアスとして機能する。そのため、今回の復活作業ではコピーを省略する。

残り2つのファイルは、Windows 10の「C:\Program Files\Windows NT\Accessories」に存在する。記者によると、これらファイルをWindows 11の同じフォルダーに配置するだけで正常に動作するという。ただし、多言語対応には言語フォルダーのコピーも必要とのこと。日本語では「ja-JP」フォルダーのコピーも必要となる。

フォルダーを含めた3つのコピーを試みると、Windows 11環境で管理者権限の不足を通知するダイアログが表示される可能性がある。この場合は「すべての項目にこれを実行する」にチェックを入れ、「続行」をクリックすることでコピーできる。

コピーを完了したら、wordpad.exeをダブルクリックするだけで懐かしのWordPadが起動する。復元後もスタートメニューの検索結果には表示されないため、頻繁に活用する場合はタスクバーへのピン留めや、RTFファイルの既定アプリとして設定することが推奨される。

Windows 11 26H2で動作するWordPad

復活したWordPadを使う際の注意点

今回、Windows Latestは英語環境における関連ファイルをまとめたアーカイブファイルを公開した。このアーカイブファイルは公式に認められたものではないため注意が必要だ。

また、WordPadはセキュリティ更新の対象外である点にも注意したい。脆弱性が存在していても修正される見込みはない。信頼できない相手から受け取ったRTFやDOCXファイルを開くことは避ける必要がある。

約30年にわたりWindowsに標準搭載されてきたWordPadは、複雑な機能を持たず、文字の装飾や画像挿入、RTF形式の編集に対応し、MicrosoftアカウントへのサインインやAI機能を必要としないエディターとして活躍した。

個人的なメモや印刷資料の作成程度であれば現役で活用可能だ。利用する場合は、セキュリティ上のリスクや機能上の制約を理解しておく必要がある。