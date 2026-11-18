Microsoftは11月6日(現地時間)、Windows Insider向けの「Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26340.9882」において、Windows Helloのサインイン操作を改善したことを発表した。

今回の変更では、顔認証や指紋認証の処理が完了する前でもPINを入力できるようになる。生体認証がうまく機能しない場合に、認証の失敗を待ったり、認証方式を切り替えたりする手間を減らせる。

顔認証や指紋認証を待たずにPIN入力が可能に

Windows Helloは、顔認証、指紋認証、PINなどを利用してWindowsにサインインする機能だ。

従来は、顔認証や指紋認証を利用している場合、認証が完了するまで待つか、サインインオプションからPIN入力に切り替える必要があった。

今回の改善により、顔認証や指紋認証が進行している間でもPINを入力でき、先に成功した認証方法でサインインできるようになる。

例えば、暗い場所でカメラが顔を認識しにくい場合、指紋リーダーが指紋を読み取れない場合でも、認証処理が終わるのを待たずにPINを入力できる。

Microsoftは、今回の変更によってサインインやロック解除の動作をより一貫したものにし、画面上の案内も分かりやすくすると説明している。

ただし、すべての場面で生体認証とPINを自由に選択できるわけではない。PCの再起動後など、セキュリティ上の理由から最初にPIN入力が必要になる場合がある。その場合も、PINでサインインした後は通常どおり生体認証を利用できる。

現在はInsider向けに段階的に提供

今回の改善は、Windows 11のExperimentalチャネル向けプレビュービルド「26340.9882」で導入された。

Microsoftは新機能を段階的に展開しており、同じビルドを利用していても、すべてのユーザーが直ちに利用できるわけではない。

また、Experimentalチャネルでテストされている機能は、今後変更されたり、一般向けに提供されなかったりする可能性もある。現時点で正式な提供時期は発表されていない。

なお、Microsoftは11月13日、別のExperimentalチャネル向けビルド「29708.1001」で、Windows HelloのPIN設定方法の変更も案内している。個人用アカウントではPINを原則6桁以上としつつ、4桁も選択できるようにするほか、従来の一部の複雑さに関する制約を撤廃する。職場用アカウントについても設定画面が変更されるが、PINの要件は従来どおりとなる。

Windows Helloの改善は、サインイン時の待ち時間や操作の手間を減らす取り組みの一環といえる。