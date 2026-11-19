The Registerは2026年11月17日(現地時間)、「Optimizely hack turns world's biggest websites into malware dispensers」において、世界各地のWebサイトから悪意のあるJavaScriptが配信されたと報じた。

Report URIのセキュリティ研究者であるScott Helme氏が、BBC、CNN、Zoom、IKEA、Salesforce、HSBC、TalkTalkなど少なくとも178組織で悪性コードを確認した。これらWebサイトはコンテンツやレイアウトの変更試験ツール「Optimizely」を使用する共通点があり、攻撃者はOptimizelyの脆弱性を悪用することでサイト訪問者にJavaScriptおよびマルウェアを配信したという。

正規の配信ネットワークを悪用、178組織のWebサイトに不正コード

OptimizelyのWeb Experimentationは、Webサイトの改善を目的とする各種テストを支援する。独自のJavaScriptを追加する機能を持つが、この機能が攻撃者に悪用され、Optimizelyの正規配信ネットワーク経由で悪意のあるJavaScriptが展開された。

研究者は配信中のスクリプト1611件を調査し、188件から悪意のあるコードを検出。ただし、調査対象外のスクリプトも侵害されていた可能性があり、被害はこれ以上と予想されている。

悪意のあるJavaScriptは11月16日4時21分(協定世界時)から23時11分まで、約19時間にわたり配信された。この間、影響を受けたWebサイトにアクセスしたユーザーは機密情報を窃取された可能性がある。また、古いiPhoneおよびiPadはマルウェアに侵害された可能性もある。被害を受けた訪問者の総数は明らかになっていない。

悪意のあるJavaScriptはOptimizelyの正規配信ネットワークを通じて配信されたため、Webサイトの運営者からは通常のサービス由来のコードに見え、異常の検出は困難だったとみられる。

Optimizelyは脆弱性を修正し、配信中のスクリプト全体から悪意のあるJavaScriptを削除した。影響を受けた顧客は5%未満とされ、すべての顧客に通知が行われた。

クレジットカード情報の窃取やiPhoneへの攻撃も

悪意のあるJavaScriptは、Webサイトにアクセスした訪問者のWebブラウザ上で実行された。最初に攻撃コード本体を外部から取得して実行するが、取得できない場合はJavaScript内部に埋め込んだ攻撃コードを実行する。Optimizelyが発表した攻撃コードに含まれる機能は次のとおり。

Webサイトが暗号資産関連の場合は、ページテキスト、フォームフィールド、クリップボード、送信リクエスト内部のウォレットアドレスを入れ替える

クレジットカードの入力フォームがある場合は、カード情報を窃取する。ただし、決済事業者が配信するiframe内部の情報にはアクセスできなかったとみられる

CookieおよびWebページのスクリーンショットを窃取する

デバイスがiPhoneまたはiPadの場合は、iOS 13から18までを対象とするエクスプロイトを展開して侵害する

The RegisterはWebサイトのセキュリティに多額の投資を行っても、サプライチェーン攻撃には脆弱だと指摘。外部ツールの侵害にも警戒し、対策を行う必要性を訴えている。