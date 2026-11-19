Windows Latestは2026年11月17日(現地時間)、「Windows 11 27H2 is already in Windows' own files, and it's shaping up to be the first full upgrade since 24H2, not a tiny switch like 26H2」において、Windows 11の次期バージョンとみられる「27H2」に関する情報を報じた。

この報道はXユーザーの@XenoPanther氏の投稿が発端。同氏はシステム内部から「27H2」の記述をはじめて発見したと述べ、次期バージョンが27H2になる可能性を示唆した。しかしながら、この投稿では大規模アップグレードについては触れていない。大規模アップグレードはWindows Latestの記者の主張だ。この主張の背景には現状の26H1と26H2の関係があるという。

今回発見されたのは、Windows 11のプレビュービルド「29708」に含まれるグループポリシー関連ファイル「Windows.adml」の記述だ。同ファイルには「Windows 11, version 27H2 or later」という文字列が含まれていた。ただし、同ファイルには26H1や26H2の記述がなく、誤記の可能性も否定できない。

Windows 11の次期バージョンとみられる「27H2」に関する情報が報じられた（出典：Microsoft）

Windows 11「27H2」が登場か、26H1と26H2の基盤統合を予想

26H1はSnapdragon X2搭載ノートPCなどに向けたWindows 11のバージョンで、24H2、25H2、26H2とは異なる新しいWindowsコアを採用している。一方、26H2は24H2から続く共通のサービシングブランチを利用しており、26H1とはシステム基盤が異なる。しかし、新機能は26H2に優先的に提供され、利用者の多い26H2が主力となっている。

26H1と26H2は似て非なるWindowsバージョンであり、26H1が2026年2月、26H2が9月末ごろに登場した。順当に年次アップグレードするのであれば、27H1は2027年初頭に登場することになる。

しかしながら、記者は27H1の登場を予想していない。8月の記事で、「27H2は新しいサービシングブランチに移行し、26H1と統合される」と述べ、この情報を信頼できる情報源から入手したと明らかにしている。

つまり、26H1と26H2は一本化され、2027年秋ごろに27H2として登場する可能性が高いとの説明だ。説明どおりであれば、Windowsコアには大幅な変更が加えられ、アップグレードではシステム全体の入れ替えが発生する。

27H2がシステム全体を更新する大型アップグレードとなった場合、ダウンロードサイズは数GB規模に達し、インストールにも従来より長い時間を要する可能性がある。ただし、今回予想されている大型アップグレードは、主にシステム基盤の更新を指しており、大幅な新機能の追加を意味するものではない。

Windows 12は2027年に登場する？ Windows Latestは可能性を否定

一部では、2027年にWindows 11の後継OS「Windows 12」が登場するとの予想もある。しかし、Windows Latestの記者は、2027年にWindows 12が登場する可能性は「ほぼゼロ」との見方を示している。

もっとも、Windows 11の27H2が開発されているとしても、それだけでWindows 12の登場が否定されるわけではない。実際、Microsoftは2021年10月にWindows 11を発売した後、同年11月にWindows 10の「21H2」をリリースしている。新しいOSの登場後も、従来のOSの開発や更新が続くことはある。

記者は、現在のWindows 11が抱えるさまざまな問題を踏まえると、Microsoftが新しいOSを投入するのは得策ではないとの考えを示している。現時点では、Windows 12よりもWindows 11の基盤を刷新する27H2が登場する可能性が高いとみている。

Microsoftは27H2やWindows 12について正式な発表を行っておらず、実際の開発状況は明らかになっていない。今回紹介した内容はWindows Latestの予想であり、今後の方針によっては異なる結果になる可能性もある。