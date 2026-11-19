BetaNewsは2026年11月16日(米国時間)、「Microsoft 365 outage blocked chlorine alarm at German hotel」において、Microsoft 365の大規模障害が、ドイツのホテルで発生したプール事故に影響していたと報じた。

この事故はドイツ西部のノルトライン＝ヴェストファーレン州ブリュールにある遊園地「ファンタジアランド(Phantasialand)」で起きた。敷地内にはホテル「Ling Bao」があり、内部にはプールエリアが設けられているが、Microsoft 365の障害によって従業員が警報メールを確認できなかったため、プールに過剰な塩素が投入されたという。

ホテルのプールで塩素を過剰注入

事故が発生したのは11月13日午後4時ごろ。プールを利用した宿泊客らが呼吸器の不調を訴えたため、消防隊がホテルに出動した。事故の直接の原因は塩素注入量を自動調整する装置の不具合で、消防隊の検証により過剰な塩素の注入が判明した。

ホテルのサウナエリアに設置された安全監視システムは異常を検知し、警報メールを送信していた。しかし、Microsoft 365の障害によってメールが届かず、従業員は警報を確認できなかった。

消防当局によると、当初、不調を訴えたのは13人だったが、最終的に15人が救急隊の診察を受けた。このうち14人は軽傷、1人は中程度の負傷と判定され、4人が病院に搬送された。

Microsoft 365障害の原因は修正プログラムの不具合

Microsoftが公表した暫定的な報告によると、Microsoft 365の障害は11月12日午後4時20分から13日午後4時10分（いずれも協定世界時）まで続いた。ドイツ現地時間では12日午後5時20分から13日午後5時10分に相当し、ホテルで消防への通報があった13日午後4時ごろは、障害が継続していた時間帯にあたる。

原因はネットワークゲートウェイ専用に作成した修正プログラムの不具合で、コンピューターを応答不能にする可能性があった。しかし、この不具合は事前の検査では発見されず、修正プログラムは7月から展開された。その後も一定期間は不具合が表面化せず、サービスの提供が続いていた。

ところが、障害発生時に複数の問題が重なって負荷が上昇すると、不具合が表面化し、一部のゲートウェイが動作を停止した。負荷は自動的に他のゲートウェイに振り分けられたが、振り分け先のゲートウェイでも負荷が上昇し、不具合を引き起こした。この連鎖が続き、2時間足らずで全世界のゲートウェイに障害が波及した。

一部のサービスは基盤の切り替えによって順次復旧したが、Exchange Onlineは同様の切り替えに対応できず、メールへのアクセス障害が長引いた。この障害は通常の手順では復旧できず、Microsoftは問題箇所を更新前の状態に戻すためのプログラムを新たに開発・適用し、サービスを復旧させた。

クラウド障害で警報が届かないリスク、通知経路の多重化が課題に

セキュリティ企業「Shieldworkz」は11月16日、今回の事故を、設備の故障とデジタル通知経路の障害が重なった事例と位置付けた。同社の発表はMicrosoftに責任を押し付けるものではなく、第三者の不正操作を主張するものでもない。

同社が問題視したのは、現場設備の異常通知を、外部のクラウドサービスに依存していた点だ。こうした問題構造は、水道施設、化学プラント、電力設備、工場、交通インフラにも存在すると指摘した。

同社は、警報の通知経路を多重化するだけでなく、それぞれの経路が独立して機能するか確認することが重要だと指摘。また、クラウドサービスやネットワークに障害が発生した場合でも、担当者が異常を把握し、適切に対応できる仕組みを整える必要があるとしている。