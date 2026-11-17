Windows Latestは2026年11月13日(現地時間)、「Your PC isn't slow to start, Windows 11 is quietly holding your apps back on purpose, and one tweak cut a user's wait from 2.5 minutes to 30 seconds」において、Windows 11でスタートアップアプリの起動が遅くなる原因と改善方法を紹介した。

レジストリの変更によりWindows 11でスタートアップアプリの起動を高速化できる可能性がある

この記事はRedditの投稿を元にしたもので、投稿者はレジストリー設定の変更によって起動の遅延が改善したと報告している。なお、この問題については、日本Microsoftのサポートチーム（以下、サポートチーム）も2025年11月に公式ブログで原因と対処方法を解説している。

Windows 11でスタートアップアプリの起動が遅くなる原因

サポートチームによると、本件はWindows 11 22H2以降で発生する可能性があり、26H2特有の問題ではないという。Windowsはサインイン後にスタートアップアプリを自動起動するが、Windows 11ではシステムの負荷が高い場合に自動起動を遅延させる仕組みがある。

これは起動直後にシステムの操作性が低下する問題を緩和するための機能だ。Windows 10にも同様の遅延処理は存在したが、Windows 11では起動するアプリの負荷だけでなく、システム全体のCPU使用率とディスク使用率を考慮する仕組みに変更された。具体的にはCPUコア数が少ない場合や、起動時にウイルス対策ソフトウェアのスキャンなどが実行されると遅延する。

こうした仕組みは、特に性能の低いPCで起動直後の応答性を確保するうえで役立つ。一方、高性能なPCでもシステムの負荷状況によってはスタートアップアプリの起動が遅れることがある。Redditの投稿者も高性能なPCを使用していたが、アプリの起動が遅れる問題に長い間悩まされていたと報告している。

レジストリ変更でスタートアップアプリの起動遅延を短縮する方法

スタートアップの意図的な遅延は、レジストリー設定を変更することで改善できる。ただし、Microsoftはこの作業を推奨しておらず、将来的にレジストリーを変更する可能性があるとしている。

今回はMicrosoftが提案する「WaitForIdleState」と、Redditユーザーが提案する「StartupDelayInMSec」の両方を一度に設定する手順を解説する。

レジストリーを操作する前に、フルバックアップを作成する ショートカットキー「Win+R」を入力し、コマンド「regedit」を実行する 「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer」に移動する キー「Serialize」を新規に作成して選択する 「StartupDelayInMSec」を「DWORD(32bit値)」で新規に作成し、値を「1」にする 「WaitForIdleState」を「DWORD(32bit値)」で新規に作成し、値を「0」にする レジストリエディターを終了してシステムを再起動する

「WaitForIdleState」は、システムがアイドル状態になるまでスタートアップアプリの起動を遅延させるかどうかを制御する設定で、「0」を指定するとアイドル状態になるまでの待機を無効にできる。

なお、Redditでは「StartupDelayInMSec」の値を変更する方法も紹介されている。これはスタートアップアプリの起動を開始するまでの遅延時間に関する設定で、投稿者は「0」では効果が得られない場合があるとして「1」を指定する方法にも言及している。ただし、Microsoft公式ブログが案内している対処方法とは異なるため、ここでは変更手順に含めていない。

設定変更後に起動直後の応答性が低下するなどの問題が発生した場合は、変更前の状態に戻す。新たに作成した「WaitForIdleState」は削除し、既存の値を変更した場合は元の値に戻す。なお、「Serialize」キー自体を削除する場合は、ほかの設定値が含まれていないことを確認する必要がある。

起動待ち時間が150秒から30秒に短縮、低スペックPCでは注意

Redditの投稿者はレジストリー設定の変更によって、スタートアップアプリの起動待ち時間が2分30秒から30秒に短縮されたと報告している。また、ほかのユーザーからも改善したとの報告が寄せられている。ただし、これは個々のユーザーによる報告であり、すべてのPCで同様の効果が得られるわけではない。

一方、性能の低いPCでは、スタートアップアプリを一斉に起動することでシステムの負荷が高まり、起動直後の応答性が低下する可能性がある。かえって操作できるようになるまでの時間が長くなる場合もあるため、設定変更後に問題が発生した場合は元に戻すことが推奨される。