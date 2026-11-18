米OpenAIは11月17日（米国時間）、GPT-6.2世代の第1弾として「GPT-6.2 Astra」と「GPT-6.2 Sol」を発表した。Astraは複雑な専門業務やソフトウェア開発向けの最上位モデルで、Solは日常業務や複数の工程を伴う作業向けの汎用モデルである。両モデルとも、より少ない出力トークンで高い結果を出せるようにし、利用上限の範囲内でこなせる作業を増やしたという。

両モデルは同日からPlus、Pro、Enterprise、Eduの利用者向けに、ChatGPTの業務支援機能「Work」とソフトウェア開発ツール「Codex」で利用できる。OpenAI APIでも提供される。

Astra、少ない費用で前Astraを上回る

GPT-6.2 Astraは、9月に公開された「GPT-6 Astra」の後継モデルである。前世代の公開後、Anthropicの「Claude Fable 5.2」が一部のコーディング系ベンチマークで同モデルを上回り、Googleの「Gemini 4 Carbon」は導入時のAPI単価が前世代のAstraより低く、第三者機関Artificial Analysisの総合指標でGPT-6 Astraを上回っていた。

OpenAIの発表によると、複数の工程を伴う専門業務を評価する「Agents’ Last Exam」でAstraは、GPT-6 Astraを5.2ポイント上回り、タスク当たりのコストは3分の1未満だった。「Claude Fable 5.2」との比較では5.5ポイント上回り、費用は約5％だった（Fable 5.2の結果は代替モデルに切り替わった9課題を除外したもの）。コマンドライン環境で科学研究の課題に取り組む「Terminal-Bench-Science 0.1」でも、GPT-6.2 Astraは前世代を9ポイント上回り、費用は3分の1未満だった。

機能面では、スライド、スプレッドシート、文書の作成能力を強化し、法務や財務、会計などの分野の慣行や、ユーザーが示したテンプレートに沿った成果物を作れるようにした。例えば、スライドの画像を参照して、配色や文字サイズをそろえた新しいスライドを作成できる。金融やデータ分析などの実務を題材にしたOpenAIの社内評価「GDPval v2」では、旧Astraよりスコアが6.2ポイント高く、出力トークン数は22％少なかった。

既存のコードベースで複雑な変更を実装し、テストする能力も向上した。OpenAIによると、先行利用者からは、コードの書き方が整理され、修正の回数が減ったとの報告があった。Webサイトやゲームの画面設計・実装、利用者が操作できる3Dコンテンツの制作にも強みがある。同じ指示から作られた3D作品を人が比較して投票するArtificial Analysisの「AA-3D」では、発表時点でAstraが首位、Claude Fable 5.2が2位、Solが3位だった。

Solは5分の1の費用でAstraに迫る

GPT-6.2 Solは、コード改修の評価「FrontierCode 2.0」でGPT-6.2 Astraとの差が0.5ポイント以内に収まった。いずれも推論の設定を最も高い「max」にした場合で、Solの課題当たりの費用はAstraの約5分の1だった。

Artificial Analysis「Intelligence Index v5.0.1」

各モデルの最も高い推論設定で、Astraが62点で、Gemini 4 Carbonの60点を上回った。首位はClaude Fable 5.2の65点。Solは57点で旧Astraと同水準を示し、1課題当たりの費用はAstraが4.00ドル（前世代のAstraは6.24ドル）、Solが1.01ドルだった。

API料金

入力が27万2000トークン未満の場合、Astraの標準料金は100万トークン当たり入力8ドル、キャッシュから読み出す入力0.40ドル、出力40ドル。前世代から入出力の単価を20％、キャッシュから読み出す入力の単価を60％引き下げた。Solは前世代のGPT-6.1 Solと同額で、それぞれ2ドル、0.10ドル、10ドルである。