Microsoft EdgeのサイドバーからCopilotを利用しようとすると、新しい環境への移行を知らせるメッセージが表示され、利用できなくなるケースが報告されている。移行には数日かかる場合があり、その間はWeb版Copilotの利用が案内されるという。

Neowinが10月27日(現地時間)、「Copilot in Edge Sidebar is not working for many users - Neowin」において報じた。

Microsoft EdgeのCopilotが利用できなくなる問題が発生している（出典：Microsoft）

EdgeのCopilotに移行通知、チャット履歴や設定にもアクセスできず

Neowinによると、本件不具合に遭遇した環境でサイドバーからCopilotにアクセスすると、次のメッセージが表示されるという。

「あなたのCopilotは新しい体験に移行中です。移行には数日かかることもあり、Edgeの再起動が必要になるかもしれません。移行が完了すれば、ここでCopilotを使い、チャット履歴や設定をすべて確認できるようになります。それまでは、新しいWebのCopilot(copilot.com)をご利用ください」

このメッセージからは、サイドバー版Copilotが新しい環境へ移行しており、移行完了までに数日かかる場合があることがわかる。また、移行後にEdgeの再起動が必要になる可能性も示されている。

メッセージでは、移行完了後にチャット履歴や設定を確認できるようになると案内している。ただし、移行が完了する具体的な日時や、その間にサイドバー版Copilotを利用できなくなる理由については説明されていない。

今回の通知が表示される条件や影響範囲は明らかになっていない。一方、Neowinの記者は自身の環境ではサイドバー版Copilotを正常に利用でき、同様のメッセージも確認できなかったとしている。

筆者もその1人だが、Neowinの記者も問題ないという。記者は自身の環境でサイドバーのCopilotを正常に開けており、エラーメッセージも確認できなかったと述べている。

今回の通知が表示される条件や影響範囲は不明で、MicrosoftによるEdgeサイドバー版Copilotの移行に関する詳細な説明も確認されていない。通知が表示された場合は、案内に従ってWeb版Copilot（copilot.com）を利用することが当面の対応となる。