NTT DXパートナーは11月18日、紙やPDFの書類確認をAIで支援するサービス「ReviewCore（レビューコア）」の提供を開始した。同サービスは、AIが書類を全件一次確認し、確認項目ごとの判定とその根拠を提示するというもの。紙やPDFの書類確認業務を持つ企業・団体が業界を問わず利用でき、利用側の閉域ネットワーク内へ導入する。

AIが判定結果と根拠を提示

ReviewCoreは、申込書や申請書、請求書、証憑、注文書などの確認業務を対象とする。まず利用者が書類の様式を登録すると、AIが書類上の項目の位置を自動で検出し、確認に必要なデータを取り出せる状態にする。利用者は読み取り箇所を画面上で確認・修正でき、同じ様式の書類については、以後AIが項目を自動で選び出す。

また、書類の様式や確認基準を登録すると、AIが確認ルールの案を作成する。利用者は、画面上でルールを追加・修正できるほか、過去の書類を使って、確認項目ごとにAIの判定と正解データの一致率を確かめられる。一致率が低い項目や、日々の確認業務で記録した修正理由を基にルールを見直すことで、書式や制度の変更にも対応する。

実際の確認業務では、データ化した書類をReviewCoreに取り込むと、AIが全件を一次確認する。確認項目ごとに「OK」「要確認」「NG」と判定し、その根拠となる書類上の記載箇所も示す。利用者はAIの判定結果と根拠を確認した上で、「要確認」や「NG」となった項目を中心に判断する。判定を修正した場合は、その理由を記録できる。

現場の担当者が確認ルールを継続的に改善

導入時には、顧客とNTT DXパートナーが実際の書類を使って確認ルールを作成する。あわせて、AIに任せる確認と、人が担う確認・判断を整理する「AI役割設計」を実施。ここで作成した確認ルールやAIと人の役割分担は、その後のシステム構築と運用にも引き継ぐ。

導入は「AI役割設計」「構築」「運用」の3段階で進める。AI役割設計で作成したルールをシステムに組み込み、画面や基幹システムとの連携、承認の流れを構築。その後、実際の業務で利用しながら確認ルールを継続的に改善する。

NTT DXパートナーは今後、紙やPDFを用いた書類確認業務を持つ企業・団体にReviewCoreを提供し、AIによる書類確認業務の効率化を支援するとしている。