マウスコンピューターは11月27日、大阪・淀屋橋で開催されるビジネスイベント「WorkShop KANSAI 2026」に出展する。クリエイター向けPCブランド「DAIV」を中心に、建設・土木分野の3D点群処理やCADなど、専門的な業務に対応するPCや周辺機器を紹介する。

3D点群処理ソフトで性能を検証した「DAIV」を展示

今回は、クリエイター向けPCブランド「DAIV」の製品を中心に、専門的な業務を支援するPCソリューションを紹介する。

主な展示製品は、「DAIV N8-I9G90BK-A」と「DAIV Z6-I9G70SR-A」。いずれも、土木・建設分野で利用される3D点群処理ソフトウェア「TREND-POINT」を用いて性能を検証した製品となる。

3D点群データは、レーザースキャナーなどで取得した多数の点の位置情報から構成され、建設現場の測量や地形・構造物の3次元データ化などに活用される。こうしたデータの処理にはPCの性能が求められることから、用途に適した機器の選定が重要となる。

同社は今回、TREND-POINTによる性能検証を実施したPCを紹介することで、建設・土木分野における業務用PCの選定を支援する。

また、CAD用途に適した液晶ディスプレイなどの周辺機器も紹介。PC本体と周辺機器を組み合わせ、業務内容や利用環境に応じた製品選びを提案する。

11月27日に大阪・淀屋橋で開催

「WorkShop KANSAI 2026」は、AUG-JPが主催するビジネスイベント。11月27日9時45分から16時30分まで、AP大阪淀屋橋で開催される。入場料は無料。

マウスコンピューターのブースでは、製品の新規導入やリプレースを検討する企業に加え、業務効率化や生成AIの活用、クリエイティブ環境の強化に関心を持つ来場者に向けて、製品・ソリューションを紹介する。

また、イベント参加者を対象に、アンケート回答者の中から抽選で5人にAmazonギフト券3,000円分をプレゼントする企画も実施する。回答期間は11月27日から30日まで。