Intelligence Designは11月18日、2025年11月に沼津駅前で行われた社会実験で、AIカメラを活用して人流データを取得・分析した結果を発表した。駅前の主要動線3カ所と広場に計4台のカメラを設置し、通行量、滞在時間、来場者の行動を分析したところ、社会実験中は日中の通行量が増加し、普段は滞留が生まれにくい広場で、多くの人が足を止める様子も確認された。

主要動線3カ所と広場にAIカメラ4台を設置

計測期間は2025年11月20日から12月15日までで、社会実験は同年11月27日から30日までの4日間実施された。通行量は、沼津駅前交差点、沼津駅前広場横の歩道、沼津駅ロータリー前横断歩道の3カ所で計測。広場では、滞在時間と来場者の行動を分析した。

カメラの映像は、現地に設置したAI解析機器でリアルタイムに処理し、解析結果を1分ごとにクラウドへ送信した。解析項目には、人物検出、性別や年代の属性推定、滞在時間、アクティビティが含まれる。

アクティビティ解析には、画像の文脈を読み取るAI技術であるVLMを使用。社会実験の実施時間である11時から17時まで、15分ごとに取得した画像を基に、会話や交流、飲食、遊具の利用などを分析した。

12時台と17時台の通行量が増加

社会実験中は、10時から18時までの日中帯に、主要動線3カ所の通行量が増加した。沼津駅前交差点における1時間当たりの平均通行者数は、12時台が社会実験前の231人から307人に、17時台が307人から407人に増えた。

社会実験中の日中の通行量

Intelligence Designは、週末や連休といった曜日構成の影響はあるものの、社会実験には曜日による違いを超えた集客効果があったとみている。

広場では、平日の昼食時間帯や夕方に滞在が見られたほか、週末には午後の幅広い時間帯で人が滞在していた。曜日によって、にぎわいが生じる時間帯が異なる傾向も確認した。

週末に遊具などの利用が増加

アクティビティ解析では、社会実験の前半は準備や打ち合わせ、会話などが中心だった。一方、週末にかけて遊具などの利用が増え、最終日の11月30日には各アクティビティの観測回数が前日のほぼ2倍となった。

コンテンツ別では、トランポリンの利用が最も多く、黒板でのお絵描き、おもちゃ遊び、プラレールが続いた。観測回数は、15分ごとに取得した画像で対象となる行動が確認された回数を示す。

コンテンツ別のアクティビティ観測回数

Intelligence Designは今後、通行量や属性のリアルタイム解析と、スポットイベント時のアクティビティ解析を組み合わせた活用を提案していくという。また、今回の調査で得た知見を踏まえ、社会実験などにおける、より効果的な検証方法も検討するとしている。