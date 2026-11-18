「地域の皆さんに『JAがあったからよかった』と思っていただきたい」─こう話すのは市川市農業協同組合（JAいちかわ）組合長の今野博之氏。今野氏はJAいちかわで初めての職員出身の組合長。その感覚を生かして、名産品である「梨」の中東への輸出や、災害用井戸の設置、「無人店舗」の開発など、これまでにない取り組みを進めてきた。千葉県市川市という東京に近い立地で、どのような工夫を続けているのか─。

経済事業の苦戦を金融事業がカバー

─ 市川市農業協同組合（JAいちかわ）は都市型の農協として知られていますが、その成り立ちはどういうものですか。

今野 JAいちかわは、1963年に市川市内の4つの農協が合併して以降、複数回の合併を経験しています。87年に浦安市農協、2004年にJA船橋市、10年にJA田中と合併しました。

─ 足元で日本の金融環境は混沌としていますが、信用事業・共済事業の現状は?

今野 貯金残高が3900億円、融資残高が2440億円となっています。融資額のうち1000億円が住宅ローンですが、1000億円に達しているJAは全国でも10数カ所ないと思います。

残りの1400億円はマンションやアパートなど賃貸住宅を経営する方に融資している金額です。直近の貯貸率が64％と高い水準にあります。JAとして、お客様に多く融資できているのは大きな強みです。

また、保険である長期共済保有高は6600億円です。この共済の成績において昨年は日本一であるJA共済大賞を受賞しました。これは千葉県の農協として初めてのことです。

─ 金利が上昇基調にありますが住宅ローンへの影響は?

今野 これまでは低金利、金融緩和の状況でしたから、我々も低利の変動金利で住宅ローンを提供していましたが、当然ながら金利が上がれば自動的に上がります。

ただ、JAは出資している組合員さんのものです。皆さんが苦しい時には、特別優遇金利を使って、お支払いしやすくすることはできると思っています。

ただ、都市型であることもあって、農産物の販売や農業関連資材や生活必需品の販売といった経済事業は苦戦していますから、それを信用事業や共済事業の総合事業でカバーしている形です。

今は我々だけでなく、どのJAも同様の傾向にありますが、「組合員」（農業を仕事としている人や法人等）の減少が続く中「准組合員」（農業者ではないが出資してJAを利用する地域住民等）の組合員の皆さんにも支えられています。

今年9月、当組合では3回目となる、「准組合員の集い」を東京の「明治座」で開催しました。

─ 今、JAいちかわのエリアでは、組合員である農家の戸数はどのくらいですか。

今野 約500戸ですね。そのうち、市川の名産である梨の農家は約180戸です。生産しているのは野菜でニンジン、大根、トマトが主です。

名産品の「梨」が中東で人気に

─ 千葉県は梨が有名ですが、JAいちかわの梨は他とは違いますか?

今野 味も値段も違います。一度比べていただければ食べた瞬間にわかりますね。

─ この違いはどこから来ているんですか。

今野 土壌と水、生産者の努力ではないかと思います。食べてもらえれば、その瞬間に他の梨との違いが分かります。日本国内では贈答品としてご利用いただいている他、ネット販売も好調です。

─ 国内販売だけでなく海外に輸出もしているそうですね。

今野 日本の人口が減る中、高値で購入してくれる国はないかということで探した結果、13年からUAE（アラブ首長国連邦）のドバイや東南アジアに輸出しています。

ドバイでは5キロで5000円だったものが、13年には3万円、今は5万円で売れています。25年、26年はドバイで開催された中東最大級の国際食品総合見本市「ガルフード」に出展しました。

また、千葉県の熊谷俊人知事が輸入品目の中に重点品目として梨を入れて下さいました。今、シンガポール・台湾にトップセールスで売り込んで下さっているところです。

─ どのような経緯で、千葉県で梨が生産されるようになったんでしょうか。

今野 約250年前、市川に住んでいた川上善六さんという寺子屋を営んでいた方が、この地に合う農産物として、美濃国から梨の枝を持ってきたことが始まりです。

─ ここまでの道のりは決して楽なものではなかったと思いますが。

今野 そうですね。例えば22年に、まだ梨が育っていない6月4日に雹が降り、実を付けたばかりの梨が傷ついてしまい、総額14億4000万円という大きな被害を受けました。

しかし、そこで逆に被害を受けた梨に「あた梨ちゃん」という縁起のいい名前を付けてネット販売や管内のJRの駅などで販売イベントを開催した結果、8億8000万円の売り上げを記録することができました。予想被害額の65･7％を挽回することができたのです。

さらに、傷が大きすぎて販売できない梨については、シャトレーゼさん、山崎製パンさん、不二家さんにご協力をいただき、加工食品などとしてご利用していただきました。本当にいいご縁をいただいたと感謝しています。

ただ、その翌23年8月には中国で細菌による植物の病気「火傷病」が発生しました。それによって火傷病菌の宿主となる梨やりんごの花粉の輸入が停止する事態となったのです。

─ それまで花粉は中国から輸入していたと。

今野 そうです。しかし火傷病の侵入防止のために輸入を停止しました。その対策として、我々の組合で1965年から実施している「花粉銀行」を活用するとともに、緊急の花粉生産の実証実験や、中期的に花粉採取の専用圃場の育成を行うプロジェクトを立ち上げました。

災害用の井戸など地域に貢献する取り組み

─ 千葉県の一部では豪雨の被害が出るなど、災害への備えが急務ですね。

今野 地域の皆さんに「JAがあったからよかった」と思っていただけるように、近年多発する自然災害に備えて「災害用井戸」の設置を進めています。

最初は25年に起きた能登半島地震を受けて、地域で災害が起きた時、水道が使えなくなっても、地域の皆さんが水を使えるようにしようということで、我々の本店に設置したのです。現在は支店にも広げています。

また、災害が起きた後、下水道が使えなくなった時などに課題となるのがトイレです。そこで備蓄型組み立て式個室トイレである「ほぼ紙トイレ」の設置も始めています。上下水道のインフラが止まっても利用ができ、30分程度で組み立てられ、災害発生直後から約1600回使用することが可能です。

─ 地域に貢献する取り組みにも力を入れているということですね。

今野 そうです。他にも現在、27年の完成を目指して、行徳支店の移転新築を進めています。設計は世界的建築家の隈研吾さんにお願いしました。

─ この狙いは何ですか。

今野 かつては農業も盛んだったこの地も、現在は農地もなくなりました。農業があったことを忘れることのないよう農業の発信基地とし地域の象徴となる建物を目指したいと考えました。

また、地域の方にも会議室を貸し出す形で開放します。地域とつながることで、新しい組合員さんの増加にもつなげたいという思いもあります。

─ これらの取り組みにはお金もかかると思いますが、どういう発想から進めましたか。

今野 一部は本来、行政がやるようなことだとは思いますが、地域の方々に「JAはこういうこともやるんだ」と思っていただきたいという思いです。

当然ながら井戸を掘るのにもお金がかかります。経営の厳しいJAには難しいとは思いますが、幸い我々は経営努力が功を奏して余裕がありました。こうした取り組みが、他のJAにも波及してくれるといいなと思っています。

AIを活用した「無人店舗」づくりも

─ ところで、今野さんが大学を卒業して、JAいちかわに入ろうと思われたきっかけは何でしたか。

今野 野球です。私は高校は木更津中央高校（現木更津総合高校）、大学は千葉商科大学で野球に打ち込みました。当時のJAいちかわの野球部の監督がチームを強化しようと動いている中で、第1号の硬式選手としてスカウトされたのです。

私は農家の子供でも、市川の出身でもありません。親はサラリーマンで実家は千葉市内です。野球で入ったわけですから、これもご縁だと感じます。

そうして、87年には監督に就任し、93年には軟式野球の全国大会（高松宮杯）に初出場することができました。

─ 入組して最初の赴任地はどこでしたか。

今野 行徳支店です、9年いましたが、2年間窓口を担当した後は営業として外に出て、貯金や共済を集めていました。私自身、農家の出ではなかったこともあり、土に触る仕事をしたいという思いもありましたが営業に打ち込むことになりました。

─ 市川市は東京にも近いですから、都市銀行や地方銀行との競争もあったのでは?

今野 ありました。何も手を打たなかったら、取引は都銀や地銀に持って行かれてしまいます。上司に融資の重要性を理解してもらうのには苦労をしましたから衝突もありましたが、何とか説得をして優遇金利をつくってもらうなどして営業していました。

─ そうして、22年には組合長に就任したわけですね。

今野 多くのJAもそうですが、JAいちかわでは組合長は農家の方が務めてきました。私はJAいちかわで初めて、職員から就任したんです。今では他の地域でも、職員から就任するケースも出てきています。

名誉職的要素が強かった組合長でしたが、やはり組合も経営です。そして経営は「哲学」ですから、本当に勉強しました。就任してから5年ですが、若い職員たちには冗談で、経営に関する勉強をするために「5年寝ていないよ」と言っています（笑）。

実際、通信教育で経営哲学を学び、PL（損益計算書）、BS（貸借対照表）などが読めるように勉強したんです。

─ 今野さんは職員の皆さんにどういう形でその考え方を伝えていますか。

今野 毎月1日に、私は12支店、4カ所のセンターに向けて、ウェブで10分の講話をしています。皆さんに伝わるようないい言葉を探しながら、JAいちかわの現状なども伝えています。

例えば先日は「努力に即効性はないけれど、努力は裏切らない」また、好きな言葉である「現状維持が衰退の始まり」などの経営理論を伝えました。

私自身、JAいちかわの野球部の監督を経験したことで、指導者によってチームは変わるのだということを実感しました。支店なら支店長、組合全体であれば組合長で変わる。

私は組合長に就任して以降、この5年で様々なことを変えてきたつもりです。基本に置いているのは「農協らしくない農協にしよう」ということです。

例えば今、将来に向けた取り組みも進めています。世の中はAI（人工知能）の時代を迎えていますが、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之さんとＡＩを活用した「無人店舗」づくりを進めているんです。

─ これはどういう店舗になりますか。

今野 無人店舗に農産物を置いて、組合員の方はスマートフォンのアプリをかざして入店します。そして購入したものの履歴もスマホに残り、決済はコード決済などで行うことができ、ポイントも付く、というもので考えています。このように、きちんと時代の流れに乗ることも大事だと思っているんです。

─ JAいちかわの将来像をどう描いていますか。

今野 職員が「この組合で働いてよかった」、「JAいちかわなら間違いないよ」と言えるような組合でありたいと思っています。そして、職員とそのご家族、生産者など組合員さんにいかに喜んでもらえる活動ができるかが大事だと考えています。

これまで、JAいちかわを全国に知ってもらうことに取り組んできましたが、知名度だけでなく、大事なのは中身です。