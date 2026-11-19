パナソニック コネクトグループは11月19日、傘下でサプライチェーン向けAIを手掛けるBlue Yonderの暫定CEOに、CTO(最高技術責任者)のSalil Joshi(サリル・ジョシ)氏が就任したと発表した。就任は米国時間11月18日付で、4年間にわたり同社を率いてきたDuncan Angove(ダンカン・アンゴーヴ)氏の後任となる。

1997年入社、開発からクラウド運用まで幅広く経験

ジョシ氏はこれまでCTOとして、デジタルサプライチェーン全体におけるBlue Yonderの技術ビジョンと成長戦略を主導してきた。今後はイノベーションの加速に加え、同社が持つ技術の適用領域拡大を進め、次の成長段階を率いる。

同氏は1997年にBlue Yonderでキャリアを開始した。CTOに就任する以前には、カスタマーサクセス担当エグゼクティブバイスプレジデントとして顧客サポートや顧客価値の実現を統括した。

これまでに製品開発やグローバルオペレーションの管理職を歴任しており、同社のプラットフォーム、計画・実行ソリューションの開発、クラウド運用、サポートなど幅広い領域を統括してきた。

Blue Yonder取締役会会長で、パナソニック コネクトグループCEOのケン・セイン氏は「Blue Yonderコグニティブ・ソリューションの導入を加速させることで、引き続き力強く市場をけん引している。SaaS ARR(年間経常収益)はマ座間市区成長しており、新規顧客の増加や主要なテクノロジーおよび業界アナリストレポートへの掲載も増えている。この強固な基盤をさらに発展させ、機械・人・向上を効果的に結び付けるためのソフトウェア・プラットフォームを拡大するうえで、さらなる大きな機会があると確信している。そして、ジョシこそが、この局面を率いるにふさわしいリーダーだ。Blue Yonderの取締役会は、アンゴーヴのこれまでの貢献に感謝するとともに、ジョシのリーダーシップに期待している」とコメントしている。

AIを軸にサプライチェーン事業の成長加速へ

Blue Yonderは、AIを活用したサプライチェーンプラットフォームを提供している。小売、製造、物流などを対象に、計画から実行までサプライチェーン全体を支援しており、顧客数は3000社にのぼる。

暫定CEO就任にあたりジョシ氏は「私はキャリアの大半をBlue Yonderで過ごしてきた。その間、卓越したイノベーションと、そのテクノロジーが世界中のお客さまに与えたインパクトを、この目で直接見てこられたことを光栄に思う。私たちが築き上げてきたいものを誇りに思うとともに、テクノロジーの進化を加速させ、事業展開の拡大に注力できることを嬉しく思う。世界各地の大切なお客さま、そして優れたチームのみなさんとともに取り組むことを楽しみにしてるす」と述べている。

Blue Yonderを傘下に持つパナソニック コネクトグループは、世界で約2万9100人の従業員を擁し、2025年度の売上高は1兆3803億円。製造業の知見とソフトウェアを組み合わせ、サプライチェーンなどのB2B領域を重点事業としている。