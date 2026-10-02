三井不動産は10月2日、Ashiraseが開発・提供する屋内ナビゲーションサービス「IndoorFlow」を日本橋エリアに導入したと発表した。10月1日から、東京メトロ三越前駅の地下道と、地下道に直結する6施設で一般利用を開始している。

スマホカメラとVPSで、GPSが届きにくい屋内をナビゲーション

「IndoorFlow」は、スマートフォンのカメラで周囲を認識するVPS（Visual Positioning System）技術を使い、GPSによる測位が難しい地下や屋内でも現在地を把握。利用者に応じてARや音声、振動などで目的地まで案内する。

単一施設ではなく、駅・地下道・6施設を横断して案内

今回の取り組みでは、「IndoorFlow」を1つの施設だけに導入するのではなく、駅地下道、複数の商業施設などをまたいで利用できるようにした点も特徴となる。

対象となるのは、東京メトロ三越前駅地下道と、そこに直結する6施設だ。COREDO室町1、COREDO室町2、COREDO室町3、COREDO室町テラス、日本橋三井タワー、YUITOで利用できる。

日本橋には商業やオフィス、観光などを目的に国内外から人が訪れる。一方、駅や地下道、商業施設などが連続する地下・屋内空間では、GPSによる現在地の把握が難しい場合がある。一般的なナビゲーションアプリでは、目的地までの経路を確認しにくいという課題もあり、両社はこうした課題への対応として、「IndoorFlow」を広域導入したという。

視覚障がい者と車いす利用者42人で検証、目的地到達率は100パーセント

導入に先立ち、両社は視覚障がい者と車いす利用者の意見を取り入れながら検証を実施した。

事前テストには、視覚障がい者と車いす利用者の計42人が参加。テストでは目的地到達率100パーセントだったという。参加者の88パーセントは「移動時の不安が解消された」と回答。「一人で行ける場所が増える」と回答した割合は95パーセントだった。

八重洲・東京駅周辺への拡大も視野、MICEの移動支援にも活用

両社は今後、利用者から寄せられた声や運用実績を踏まえ、対象施設と案内ルートを段階的に拡充する方針だ。八重洲や東京駅周辺、近隣ホテルへの展開も視野に入れている。

ビジネスイベントや国際会議、展示会などのMICEにおける移動支援への活用も想定する。駅や地下道、宿泊施設、イベント会場を「IndoorFlow」でつなぐ構想だ。

三井不動産とAshiraseは、日本橋での実装をモデルケースと位置付ける。将来的には他のエリアへの展開も視野に入れ、誰もが迷わず移動できる都市環境づくりを進めるとしている。