三菱重工業NECは9月2日、防衛分野における戦略的提携に向けた覚書を締結した。提携を通じて両社は、防衛産業基盤の強化とデータ・AI主権の確立に向けて、作戦計画・指揮統制や無人アセットなどの領域で連携を強化していく。

左からNEC 執行役 Corporate EVP 兼 COO 永野博之氏、三菱重工業 常務執行役員 防衛・宇宙セグメント長 江口雅之氏

防衛力強化を支えるデータ・AI主権の確立へ

近年、日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化しており、防衛省・自衛隊は防衛力の強化と変革を進めている。このような中で防衛産業の中核を担う企業には、無人アセットやAIなどを活用した新しい戦い方に対応するため、防衛装備品の能力向上サイクルの高速化や、データ・AIの主権性および信頼性確保の面で安全保障を支えるパートナーとしての役割が期待されているという。

両社は防衛装備品とクラウドの運用一体化やAI技術の活用が進展する中、互いの強みを活かし、新たな指揮統制システム構築に関する付加価値や信頼性の高い各種製品・サービスを提供することで、防衛力の強化と変革に貢献していく考えだ。

今回の提携は、両社の先進技術と知見を融合し、技術的優位性を最大限に活かすことで、主権性と信頼性が高い防衛システムの実現していくという。

三菱重工業 取締役社長CEOの伊藤栄作氏は「今回の提携は、日本の技術と知見を結集した真に主権的で信頼性の高い防衛システムを実現するための重要な一歩になります。当社は、先端技術における不可欠性の確保やドメインナレッジの活用により日本の防衛力強化および変革に貢献してまいります」とコメント。

NEC 取締役 代表執行役社長 兼 CEOの森田隆之氏は「今回の提携は、日本の技術と知見を結集した真に主権的で信頼性の高い防衛システムを実現するための重要な一歩になります。当社は、先端技術における不可欠性の確保やドメインナレッジの活用により日本の防衛力強化および変革に貢献してまいります」と述べている。